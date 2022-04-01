Zelenskiy'e "üst düzey" şok! Hain çıkan 2 generalin rütbesini söktü

Rusya'nın saldırılarına direnişini sürdüren Ukrayna'da, Devlet Başkanı Zelenskiy, ihanet şoku yaşadı. Üst düzey iki generalin hain çıktığını açıklayan Zelenskiy, rütbelerinin geri alındığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, ülkesinin en üst düzey güvenlik yetkililerinden ikisinin "hain" oldukları gerekçesiyle generallik rütbelerinden ihraç edildiğini duyurdu.

"RUSYA'YA ÇALIŞAN ASKERLE VAR"

Ukrayna’da, Rusya için çalışan askerler ve istihbarat görevlilerinin bulunduğunu ima eden Zelenskiy, “Her zaman olduğu gibi hiç düşünmeden kahramanlarımızın ödüllendirildiği bir kararnameyi imzaladım. Ukrayna Savunma Bakanlığındaki 136. askere teşekkür ederim." diye konuştu.

GENERALLERİN İSİMLERİNİ DE VERDİ

Zelenski “Bugün zor bir karar daha alındı. Anti-kahramanlar hakkında başka bir karar verildi. Şimdi tüm hainlerle uğraşacak zamanım yok, ancak yavaş yavaş hepsi cezalandırılacak. Bu nedenle Ukrayna Güvenlik Servisi İç Güvenlik Ana Dairesi eski başkanı Andriy Olehovych Naumov ve Herson Bölgesi’ndeki SBU’nun eski başkanı Serhiy Oleksandrovych Kryvoruchko artık general değil." dedi.

"BURAYA AİT DEĞİLLER"

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Disiplin Tüzüğü’nün 48. maddesine göre, vatanlarının nerede olduğuna karar veremeyen kıdemlilerin ve subaylar rütbelerinden mahrum bırakılacağını ifade eden Zelenskiy, “Rastgele generaller buraya ait değil!” diye konuştu.

