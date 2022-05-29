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Zelenskiy ilk kez Kiev dışına çıkmıştı! Kritik ziyarette çok konuşulacak hamle... "Durumu anladım, kovdum"

29.05.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin gerçekleştirdiği ziyaret tüm dünyada çok konuşuldu. Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarından en çok etkilenen Harkov kentini ziyaret etmişti. Bu ziyaretle Zelenskiy, Rus ordusunun saldırılarını başlattığı 24 Şubat'tan bu yana ilk defa Kiev bölgesi dışında görüntü vermişti. Ziyaret sonrası Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin Harkov Bölgesi Başkanı'nı görevden aldığını açıkladı.

Zelenskiy ilk kez Kiev dışına çıkmıştı! Kritik ziyarette çok konuşulacak hamle... "Durumu anladım, kovdum"

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy; Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik savaşı başlatmasından bu yana ilk kez, Rus ordusunun saldırılarından en çok etkilenen Ukrayna’nın Harkov kentini ziyaret etmişti. Dikkat çeken ziyaretin ardından önemli bir gelişme daha yaşandı. Ziyaret sonrası açıklama yapan Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Harkov Bölgesi Başkanı Roman Dudin’i görevden aldığını duyurdu. İşte detaylar...

İNCELEMELERDE BULUNDU

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Zelenkiy'nin Harkiv bölgesinde gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Ukrayna askerlerinin pozisyonlarında incelemelerde bulunduğu belirtildi. Zelenskiy'nin, Rusya ile devam eden savaşla ilgili burada askeri yetkililerden bilgi aldığı aktarılan açıklamada, Devlet Başkanı'nın burada Ukraynalı askerlere devlet ödülleri takdim ettiği bildirildi. Vladimir Zelenskiy'nin askerlere teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hizmetiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz devletimiz için canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Ukrayna'nın bağımsızlığını savunduğunuz için teşekkür ederiz. Kendinizi koruyun."

Cephe hattındaki incelemelerin ardından Harkiv kentinde çatışmalar nedeniyle yıkılan konutları ve diğer yapıları ziyaret eden Zelenskiy, burada ordu yetkilileriyle de bir toplantı düzenledi.

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ZİYARET SONRASI AÇIKLAMA: GELİP DURUMU ANLADIM, KOVDUM

Zelenskiy ziyaretinin ardından dikkat çeken bir açıklama yaparak, "Gelip durumu anladım. Bölgedeki Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) şube başkanını kovdum. Çünkü o, savaşın ilk günlerinden itibaren şehri savunmak için çalışmıyordu, sadece kendini düşünüyordu. Amacının ne olduğunu öğreneceğiz" ifadelerini kullandı. (İHA/AA)

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