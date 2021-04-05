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  4. Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Rus askeri hareketliliğini görüştü

Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Rus askeri hareketliliğini görüştü

05.04.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini telefonda görüştü.

Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Rus askeri hareketliliğini görüştü

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın son günlerdeki hareketlerinin Ukrayna, NATO üyeleri ve Avrupa için ciddi bir tehdit olduğunu kaydetti.

'UKRAYNA'NIN YALNIZ OLMADIĞINI HİSSEDİYORUZ'

Johnson'a sürekli desteği için teşekkür eden Zelenskiy, "Ukrayna'nın yalnız olmadığını hissediyoruz. G7 ülkeleri bizi destekliyor. NATO üyelik hareket planı Ukrayna için yüksek öncelikli." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA - RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna

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