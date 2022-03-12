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Zelenskiy kameraların karşısında duyurdu! "2 yıldır bunu görememiştik"

12.03.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı 17. gününde de devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den birbiri ardına önemli açıklamalar geliyor. Farklı ülkelerden gazetecilerle bir araya gelen Zelenskiy, Rusya’nın devam eden saldırılarıyla alakalı değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna’nın saldırıdan galip çıkacağını belirten Zelenskiy, “Rusya’dan savaşın biteceğine dair sinyallerin olması iyi. 2 yıldır bunu görememiştik.” şeklinde konuştu.

Zelenskiy kameraların karşısında duyurdu! "2 yıldır bunu görememiştik"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Çatışmalar devam ederken iki ülke arasındaki müzakereler de dünyanın gündeminde. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, farklı ülkelerden gelen gazetecilerle bir araya gelerek Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ülkesinin Rus saldırısında galip çıkacağını belirten Zelenskiy, "Rusya’dan savaşın biteceğine dair sinyallerin olması iyi. 2 yıldır bunu görememiştik." ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın NATO üyeliği ile ilgili de net ifadeler kullanan Zelenskiy, ülkesine dost ve düşman olan ülkeler olduğuna dair de çarpıcı ifadeler kullandı.

"KİM DOSTUMUZ, KİM DÜŞMANIMIZ ÖĞRENMİŞ OLDUK"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve Polonya arasındaki ilişkilerle ilgili olarak, "Polonya ile ilişkilerimiz iyi. Çok fazla Ukrayna vatandaşı Polonya topraklarında bulunuyor. Romanya’da ve Moldova’da da insanlarımız yaşıyor. Komşularımızla ilişkimiz iyi. Polonya ile özel ilişkilerimiz var. Savaştan sonra kim bizim dostumuz kim düşmanımız öğrenmiş olduk. Bizim ülkemizde demokrasi var. Savaştan sonra ülkemiz daha çok birlik oldu. Ülkemizin batısında çok şükür insanlar bombalama nedir görmediler. Bazı küçük şehirlerimiz ve orda yaşayan insanlar artık yok. Hayat durmuş gibi" ifadelerini kullandı.

"2 YILDIR BUNU GÖREMEMİŞTİK"

Zelenskiy ülkesinin Rus saldırısından galip çıkacağını belirterek, "Yüzde yüz kazanacağımızı biliyoruz ama ne zaman bilmiyoruz. Diplomatlarımız bölgeye barış gelmesi için çalışıyorlar. Ama bundan önce silahların susması, insanların tahliyesi, gıda ve ilaçların teslimatı gibi konular gerçekleştirilmeli. Rusya’dan savaşın biteceğine dair sinyallerin olması iyi. 2 yıldır bunu görememiştik. Binlerce ölen insanın vebali Rusların üzerinde. 3 günde işgal etme ve hükümet değiştirme planları tutmadı. Bu kanlı savaştan sonra Rusya’ya güvenemeyiz. Sır saklamıyoruz açık şekilde ifade ediyoruz" dedi.

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UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Ukrayna’nın NATO’ya giremeyeceğini söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna’nın NATO’ya girebileceğini göremiyorum. NATO ülkelerinden bize destek verenlere minnettarız" ifadelerini kullandı.

"OTURDUKLARI KAFEYE BOMBA DÜŞMEDİĞİ TAKDİRDE OLANLARI ANLAMAYACAKLAR"

Avrupa’dan gelen yardımlarla ilgili Zelenskiy, "İnsanlar mitingleri laf olsun diye yapmıyor. Avrupa ve dünya daha fazlasını yapabilir. Herkes yapabildiği kadar mücadele etmeli. Oturdukları kafeye bomba düşmediği taktirde olanları anlamayacaklar. Ancak böyle bir şey sonucunda hava sahasını kapatmayı düşünecekler. Ellerindeki sistemleri vermelerini istedik. Ancak veremeyeceklerini anlayınca satın almak istediğimizi söyledik” şeklinde konuştu.

"SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmelerde barış için bazı tavizlerin verilip verilmeyeceği konusuna değinen Zelenskiy, "Şimdi savaştayız ve bu savaştan sonra tekrar bir savaş istemiyoruz. Yapılacak anlaşmalarda Ukrayna’nın güvenliği garanti altına alınmalı. Bugün Ukrayna yarın başka bir ülke olabilir. İnsanlar ölüyor. Rusya’nın 12 bin askeri öldü. Buraya gelenlerin bir çoğu ne için geldiğini kim olduğumuzu bilmiyorlar. Bizi öldürmeye geldiler bizim toprağımızı terk etmeyeceğimizi anladılar. İnsanlara su vermiyorlar. Sonuna kadar direneceğiz" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna
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