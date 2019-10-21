Zelenskiy: “Kırım’ın işgalini tanımayan Japonya’ya teşekkürler”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Japonya hükümetine Kırım işgalini tanımamalarından dolayı duyduğu memnuniyeti ileterek teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Japonya İmparatoru Naruhito’nun taç giyme töreni için resmi davet üzerine bugün Japonya’ya gitti. İlk olarak Tokyo’da Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile görüşen Zelenskiy, birçok sivil toplum kuruluşu, dernekler, siyasetçiler ve iş adamlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Zelenskiy yaptığı açıklamasında, “Kırım’ın işgalinin tanınmaması konusunda Ukrayna’ya Japonya tarafından yapılan siyasi destekten dolayı ve Rusya’ya yaptırım konularında bizim yanımızda olmaları sebebiyle teşekkür ederiz. Ayrıca 2014 yılından bu yana 1.8 milyar dolarlık maddi yardımlarından dolayı da minnettarız. Bu yardımlar bizim reformlarımızı yerine getirebilmek ve savaş bölgesi Donbas’ı yeniden inşa edebilmek için çok önemli. Ukrayna vatandaşları için Japonya tarafından uygulanan vizesiz rejim süresinin uzatılması hususu gerçekleşirse de ayriyeten minnettar olacağız” dedi.

Vladimir Zelenskiy, 24 Ekim’e kadar Japonya’da kalarak törenleri yakından takip edecek ve diğer ülkelerin liderleriyle de bir araya gelerek bir takım görüşmelerde bulunacak.

