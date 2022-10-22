HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Zelenskiy o ülkenin liderini hedef aldı! "Kişisel olarak güvenmiyorum"

Zelenskiy o ülkenin liderini hedef aldı! "Kişisel olarak güvenmiyorum"

22.10.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı 9. ayında da devam ediyor. Birbirlerinin stratejik noktalarını vuran ülkelerden sert demeçler geliyor. Son olarak ABD'nin İran askerleri için, "Savaşta sahadalar" açıklamasından sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de, "Kişisel olarak İran liderliğine güvenmiyorum" açıklamasında bulundu.

Zelenskiy o ülkenin liderini hedef aldı! "Kişisel olarak güvenmiyorum"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kanada basınıyla yaptığı röportajda gündeme dair konuları yanıtladı. Son dönemlerde Rusya’nın, İran’dan aldığı kamikaze tipi insansız hava araçlarıyla Ukrayna kentlerine saldırılar düzenlediğini söyleyen Zelenskiy, bu destekler nedeniyle İran yönetimine güvenmediğini söyleyerek, "Öncelikle kendimizi yalanlara karşı korumamız gerekir. Kişisel olarak İran liderliğine güvenmiyorum. Yani İran halkından bahsetmiyorum. İran liderliğinin kendisinden bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Beyaz Saray resmen açıkladı: Ukrayna - Rusya savaşına o ülke de katıldı! 'Putin'e yardım ediyorlar'SON DAKİKA: Beyaz Saray resmen açıkladı: Ukrayna - Rusya savaşına o ülke de katıldı! 'Putin'e yardım ediyorlar'

RUSYA İLE MÜZAKERE ŞARTI

Röportajında Rusya ile müzakerelerin tekrar başlayıp başlamama ihtimaliyle ilgili soruya da yanıt veren Zelenskiy, "Referandum (Ukrayna’nın doğusundaki) ’hikaye’ haline geldi. Müzakere etmek istiyorlarsa topraklarımızı geri verebilirler. Bizim topraklarımızdan çekilmeliler ve 1991’de uluslararası kabul görmüş sınırlara geri dönülmeli. Sonrasında hangi formatta kiminle müzakere etmek istediğimizi söyleyeceğiz. Bugün Rusya’nın temel hedefi, enerji sistemimizi vurmaları, amaçları insanları elektriksiz bırakmak. Onlar terörist. Şaka yapmıyorum ve onların nasıl göründüğünü anlatmak istiyorum. Korkak oldukları için savaş alanında hiçbir şey yapamıyorlar ve sivilleri vuruyorlar" şeklinde konuştu.

Zelenskiy aynı zamanda 2020 yılında Ukrayna’ya ait bir yolcu uçağının İran’da düşürüldüğünü, bu olaydan sonra İran rejiminin önce bunu reddettiğini sonra kabul ettiğini de hatırlattı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkenin eski lideri tatilini apar topar yarıda kesti! Dünya o soruyu soruyorÜlkenin eski lideri tatilini apar topar yarıda kesti! Dünya o soruyu soruyor
Lütfü Savaş canlı yayında açıkladı! 'AK Parti'den birisi geldi'Lütfü Savaş canlı yayında açıkladı! 'AK Parti'den birisi geldi'
AK Parti'ye katılmaları gündem olmuştu! Canlı yayında 'CHP' iddiasıAK Parti'ye katılmaları gündem olmuştu! Canlı yayında 'CHP' iddiası
Anahtar Kelimeler:
İran Rusya Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için yeni hesap, yeni rakam!

Asgari ücret zammı için yeni hesap, yeni rakam!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'referandum' çağrısı! "İlk defa bugün açıklıyorum"

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'referandum' çağrısı! "İlk defa bugün açıklıyorum"

Liseli Yiğit'in arkadaşı: O gün herkes uyuşturucu kullandı

Liseli Yiğit'in arkadaşı: O gün herkes uyuşturucu kullandı

Dikkat çeken anlar: Kürsüde saçlarını kestiler! 'Bunu yapmak zorundayım'

Dikkat çeken anlar: Kürsüde saçlarını kestiler! 'Bunu yapmak zorundayım'

Faizsiz kredi için çifte haber!

Faizsiz kredi için çifte haber!

Eski MHP ve AK Partili, İYİ Parti'ye katıldı! 4'üncü transfer...

Eski MHP ve AK Partili, İYİ Parti'ye katıldı! 4'üncü transfer...

İlginizi Çekebilir

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.