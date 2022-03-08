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Zelenskiy ofisinden video paylaştı: Saklanmıyorum ve kimseden korkmuyorum

08.03.2022 02:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'deki ofisinde cep telefonuyla çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Zelenskiy video mesajında, "Kiev'de kalıyorum. Bankova'dayım. Saklanmıyorum ve kimseden korkmuyorum. Bizim halkımız kendini silahsız olarak bile savunuyor. İşgalcilerden korkmayan her Ukraynalı kahramandır. Ruslar bizim korkmadığımızı anladılar" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırıları 13. gününe girerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla dikkat çekti. Zelenskiy, Ukrayna'da devam eden savaşa rağmen ülkenin başkenti Kiev’de yer alan Bankova sokağındaki ofisinde olduğunu ve kimseden korkmadığının mesajını verdi.

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"BURASI OFİS, SAKLANMIYORUM"

Zelenskiy açıklamasında, "Kiev'de kalıyorum. Bankova'dayım. Saklanmıyorum ve kimseden korkmuyorum. Bu savaşı kazanmak için ne kadar gerekiyorsa! Kiev'de akşam saatleri. Burası ofis. Pazartesi ağır geçen bir gün olarak söylerdik şimdi Ukrayna’da savaş var ve her gün Pazartesi sayılır. Biz hepimiz çalışma yerlerimizdeyiz. Bizim halkımız kendini silahsız olarak bile savunuyor. İşgalcilerden korkmayan her Ukraynalı kahramandır. Ruslar bizim korkmadığımızı anladılar. Ruslar ekmek fabrikasını vurdular bunu neden yaptılar? Ekmek fabrikasını vurabilmek için nasıl biri olmak lazım? İnsanlık koridoruna yönelik anlaşma vardı. Peki bu işe yaradı mı? Bunun yerine Rus tankları çalıştı. Koridor oluşturduğumuz caddeye mayınlar döşendi. Biz bu müzakereyi barışı sağlayana kadar tekrar yapacağız" ifadelerini kullandı. (İHA)

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