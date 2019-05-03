HABER

Zelenskiy: “Poroşenko’ya görev verebilirim”

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 17:09 | Son Güncelleme

Yakın zamanda Ukrayna’nın devlet başkanlığı koltuğuna oturacak olan ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko’ya görev verebileceğini duyurdu.Geçtiğimiz günlerde Türkiye’den tatilden dönen Vladimir Zelenskiy, açıklamalarına kaldığı yerden devam ediyor.

Yakın zamanda Ukrayna’nın devlet başkanlığı koltuğuna oturacak olan ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko’ya görev verebileceğini duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye’den tatilden dönen Vladimir Zelenskiy, açıklamalarına kaldığı yerden devam ediyor. Düzenlediği basın toplantısında konuşan ünlü komedyen, “Poroşenko’ya devlet görevi vermemi mi istiyorsunuz? Neden olmasın ki? Bu konuyla ilgili çoğunluk ne derse onu yapmaya ve Poroşenko’dan gelebilecek bir yardım konusunu değerlendirmeye hazırım” ifadelerini kullandı.
Vladimir Zelenskiy, 21 Nisan’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde rakibi mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko’ya büyük bir fark atarak yüzde 73 oy oranı ile seçimlerden galip çıkan taraf olmuştu.

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
Atatürk Üniversitesinde ağaçlar kitap açtıAtatürk Üniversitesinde ağaçlar kitap açtı
En acı veda! YıkıldılarEn acı veda! Yıkıldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Fiyatları tavan yaptı! Yüzde 100 zam geldi

Fiyatları tavan yaptı! Yüzde 100 zam geldi

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı! En acı veda

En acı veda! Yıkıldılar

Konya'da komşusuna ve 3 çocuğa kezzapla saldıran kadının savunması pes dedirtti

Kezzapla saldırdı, savunması pes dedirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Son dakika! Ayvalık’ta tekne faciası: Çok sayıda ölü var

Çok sayıda ölü! Aralarında çocuklar da var

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

Dünyaca ünlü plaj bu kez kitapseverlere ev sahipliği yaptı

Dünyaca ünlü plaj bu kez kitapseverlere ev sahipliği yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.