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Zelenskiy, Rusya'nın sonraki 'hedef'ini bu sözlerle açıkladı! "Ukrayna ile durmayı planlamıyorlar"

13.04.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik önemli açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tüm dünyaya saldırganlığa karşı birlik olma ve Ukrayna’ya yardım etme çağrısında bulundu. Öte yandan Rusya’nın saldırılarda Ukrayna ile durmayacağını ifade eden Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’dan sonraki “mantıklı hedef”inin Avrupa olduğunu belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın sonraki 'hedef'ini bu sözlerle açıkladı! "Ukrayna ile durmayı planlamıyorlar"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den önemli açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, savaştan önce uzmanların, Ukrayna'nın Rusya karşısında ancak bir hafta dayanabileceği yönündeki görüşlerini anımsattı.

"BU SADECE İLK TURDU"

Zelenskiy, "Rus Ordusunu durdurmakla kalmayıp onları geri püskürttük! Ama savaşımız bitmekten çok uzak. Bu sadece ilk turdu." ifadesini kullandı.

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"STRATEJİ DEĞİŞTİRDİLER"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ordusunun strateji değiştirdiğini belirten Zelenskiy, Harkiv ve Donbas bölgelerini zorlamak için güçlerini artırdıklarını kaydetti.

"UKRAYNA İLE DURMAYACAKLAR, SONRAKİ 'MANTIKLI HEDEF'..."

Rusya'nın, Ukrayna ile durmayı planlamadığını ifade eden Zelenskiy, Putin'in propaganda makinesinin, Avrupa'nın Ukrayna'dan sonraki "mantıklı hedef" olduğunu açıkça ifade ettiğine işaret etti.

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"RUS İMPARATORLUĞUNU GENİŞLETMEYE DEVAM EDECEK"

Zelenskiy, "Yani ya Batı, Ukrayna'nın Putin'i şimdi durdurmasına yardım edecek ya da Putin bu süreçte binlerce kadın ve çocuğu öldürerek, Rus İmparatorluğunu genişletmeye devam edecek. Bunu Mariupol, Harkiv, Buça ve Ukrayna'nın diğer şehirlerinde zaten yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın, Rus saldırganlığına karşı dünyayı kahramanca savunmaya devam etmek için belirli bir silah listesine ihtiyacı olduğunu kaydeden Zelenskiy, tüm dünya vatandaşlarından, hükümetlerine ve ülke liderlerine Ukrayna'nın savaşı durdurmasına yardımcı olacak ihtiyaçları iletmesini istediğini belirtti.

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Ağır toplara, ağır zırhlı araçlara, hava savunma sistemlerine ve uçaklara acilen ihtiyaç duyduklarını belirten Zelenskiy, Topçu parçaları (kalibre 155 mm) ve cephane, top mermileri (152 mm kalibre), çoklu roketatar sistemleri, APC'ler (zırhlı personel taşıyıcılar, piyade savaş araçları vb.), tanklar (T-72, Amerikan veya Alman analogları), hava savunma sistemleri (S-300, BUK veya benzeri modern batı hava savunma sistemleri) ve savaş uçaklarına ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Zelenskiy, tüm dünyayı bu zalim saldırganlığa karşı birlik olmaya çağırdıklarına işaret etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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