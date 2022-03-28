Zelenskiy, savaş bitecekse Ukrayna'nın tarafsızlığını konuşmaya hazır olduğunu söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile yapılan müzakereler çerçevesinde ülkesinin tarafsızlığını görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Pazar günü Rus gazetecilere verdiği röportajda böyle bir anlaşmanın Ukrayna'da ancak referandumla yürürlüğe girebileceğini söyleyen Zelenskiy, savaş bitecekse "tarafsızlığı konuşmaya hazır" olduğunu söyledi.

Zelenskiy, röportaj sırasında "Güvenlik garantileri ve tarafsızlık, nükleer silahı olmayan bir devlet statüsü. Biz buna hazırız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında yarın yeniden başlayacak olan müzakerelerin hemen öncesinde konuşan Zelenskiy'nin daha önce de buna benzer ifadelerde bulunduğu, ancak ilk defa bu kadar kararlı konuştuğu dikkat çekti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın tarafsızlığını kapsayan bir barış anlaşmasına varmak için Rusya Devlet Başkanı Putin ile yüz yüze görüşmeyi ve Ukrayna'nın tekrar saldırıya uğramasını engelleyecek güvenlik garantilerinin sağlanmasını şart koştu.

Yaklaşık 90 dakika süren röportaj boyunca Rusça konuşan Zelenskiy, Rusya'nın işgalinin Ukrayna'daki Rusça konuşan şehirler için yıkıcı olduğunu dile getirdi.

Röportajdan sonra ülkesine video üzerinden seslenen Zelenskiy, Ukrayna'nın "herhangi bir gecikme olmadan" barış sağlamak istediğini belirtti.

Rusya'nın devlet medyası denetleme kurumu Roskomnadzor, Pazar günü Zelenskiy ile röportajı yapan medya kurumlarının bazısının "yabancı ajan" olduğunu söyledi. Rus basınına röportajı yayımlamama talimatı verdi.

Rusya, son dönemde medya kuruluşlarının Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini nasıl haberleştirdiğini denetlemek için bazı yasal kısıtlamalara gitti. Zelenskiy ile yapılan röportaj ise Rusya dışındaki haber kanalları tarafından yayımlandı.

BBC Diplomasi Muhabiri Paul Adams'ın analizi

Ukrayna'nın tarafsızlığı ihtimali aslında yeni değil ve son iki haftadır yetkililer tarafından görüşülüyor, ancak Zelenskiy'nin ilk defa bu kadar açık ve kararlı bir şekilde konuştuğu dikkat çekiyor.

Ukrayna'nın tarafsız olduğu bir gelecekte NATO'ya üyeliği söz konusu olmayacak.

Öte yandan tarafsızlığın farklı yöntemleri arasında Kiev ve Moskova'nın koşullarına uygun bir anlaşmaya varmak kolay olmayacak.

2019'da Ukrayna'nın anayasasına eklenen NATO'ya katılma hedefinin geri çekilmesi için, ülkede referandum yapılması gerekiyor. Ukrayna'da üyelik hedeflerine kamuoyu desteğinin yüksek olduğu bu dönemde, böyle bir karar Ukrayna halkı için zor olabilir.

Ukrayna'nın tarafsız bir geleceği ve NATO'ya üye olmaması durumunda, ülke için ne çeşit güvenlik garantilerinin verilebileceği konusu, bu hafta yapılacak müzakerelerde çok önemli olacak.

Ukraynalı yetkililer, güvenlik garantilerinin 1994'te imzalanan ve Ukrayna'nın nükleer silahlarından vazgeçmesine yol açan Budapeşte Memorandumu'ndan çok daha kapsamlı olması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna, Rusya'nın yeniden bir işgal teşebbüsünde bulunması durumunda hangi ülkelerin destek vereceğini bilmek istiyor.

Ukrayna sınırlarının nasıl çizileceği konusu da önemli.

Zelenskiy, Ukrayna'nın tarafsızlığını, Rusya birliklerinin 24 Şubat'tan önceki pozisyonlarına geri dönmesi şartıyla kabul edebileceğini belirtiyor.

Ukraynalı lider, Kırım ve Donbas bölgelerini tekrar zorla ele geçirmeyi hedeflemeyeceğini söylese de, yetkililer henüz 2014'ten bu yana Rus kontrolündeki bölgelerden vazgeçmeye hazır değil.