HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Zelenskiy tüm dünyayı sokaklara çağırdı

Zelenskiy tüm dünyayı sokaklara çağırdı

24.03.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'da Rus işgalinin birinci ayı dolarken Devlet Başkanı Zelenskiy, dünya çapında Ukrayna'ya destek gösterileri düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Zelenskiy tüm dünyayı sokaklara çağırdı

Zelenskiy, NATO'dan destek talebini de yineledi. Ukrayna'da Rus işgali birinci ayını doldururken Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine destek için tüm dünyada sokaklara çıkılarak protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısı yaptı. Zelenskiy dün gece yayınladığı video mesajında "Meydanlarınıza, sokaklarınıza çıkın. Kendinizi gösterin, sesinizi duyurun. İnsanların, özgürlüğün, barışın, Ukrayna'nın önemli olduğunu söyleyin" dedi.

Ukrayna'nın Rusya'nın beklemediği bir direniş gösterdiğini belirten Zelenskiy, "Bu bir bağımsızlık savaşı ve kazanmak zorundayız. Her kenti yeniden inşa edecek, işgalcilerden işledikleri her suç için hesap soracağız. Halkımızın tümü özgür bir Ukrayna'da yaşayacak" diye konuştu.

NATO'DAN DESTEK TALEBİ

Bugün Brüksel'de düzenlenecek NATO zirvesine video konferans yoluyla katılacağını hatırlatan Ukrayna Devlet Başkanı, İttifak'tan ülkesinin ihtiyacı olan silahlar dahil, "etkili ve kısıtsız" destek sağlamasını isteyeceğini kaydetti.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı askeri harekat sonrasında Ukrayna hükümetinin kısa sürede düşmesi beklentisi gerçekleşmedi. NATO tahminlerine göre Ukrayna'daki savaşta dört haftada 7 bin ila 15 bin Rus askeri hayatını kaybetti. Rusya 1979'da başlayan Afganistan'daki on yıllık işgal sürecinde toplam 15 bin askerini kaybetmişti.

Rusya'nın resmi verilerinde yapılan son güncellemeye göre ise 2 Mart itibarıyla 500 asker öldü, yaklaşık bin 600 asker yaralandı. Ukrayna tarafı kendi askeri kayıplarıyla ilgili bilgi vermiyor. Son olarak Zelenskiy iki hafta önce yaptığı bir açıklamada, savaşta bin 300 Ukrayna askerinin öldüğünü bildirmişti.

ON MİLYON KİŞİ EVİNDEN OLDU

BM verilerine göre savaş nedeniyle Ukrayna'da yaklaşık 10 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken 3 milyon 600 bin kişi başka ülkelere kaçtı.

Topçu ateşi altındaki başkent Kiev'de Belediye Başkanı Vitali Kliçko'nun verdiği bilgiye göre savaşın başlangıcından bu yana 264 sivil hayatını kaybetti.

Çatışmaların en yoğun olduğu güneydeki Mariupol kentinde ise yetkililer en az 2 bin 300 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiriyor. Zelenskiy, savaş öncesinde 430 bin nüfusa sahip kentte halen 100 bin sivilin bulunduğunu, sivillere gıda ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin tedarikinde zorluklar yaşandığını kaydetti.

AP / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Raylara atlayan genci polis böyle kurtardı!Raylara atlayan genci polis böyle kurtardı!
16 milyar TL'lik vurgunda 'silah' detayı! Sabaha kadar...16 milyar TL'lik vurgunda 'silah' detayı! Sabaha kadar...
Rusların yeni hedefi Polonya! "Nasıl bombalarız?" tartışması...Rusların yeni hedefi Polonya! "Nasıl bombalarız?" tartışması...
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Rus ordusuna peşe peşe darbeler! Hiç beklemiyorlardı

Son dakika: Rus ordusuna peşe peşe darbeler! Hiç beklemiyorlardı

Derin dekoltesi ve sütyensiz tarzı olay!

Derin dekoltesi ve sütyensiz tarzı olay!

Sosyal medyayı sallayan fotoğrafa İmamoğlu'ndan ilk tepki

Sosyal medyayı sallayan fotoğrafa İmamoğlu'ndan ilk tepki

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Tayt yorumuna sert tepki! "Damacanaya tecavüz eden..."

Tayt yorumuna sert tepki! "Damacanaya tecavüz eden..."

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.