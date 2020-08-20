HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Zelenskiy Türk şirketinin yaptığı köprü inşaatını gezdi, 'selfie' çekti

Zelenskiy Türk şirketinin yaptığı köprü inşaatını gezdi, 'selfie' çekti

DÜNYA HABERLERİ  | 20.08.2020 11:51 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin güneydoğusundaki Zaporojye kentinde Türk şirketi Onur Taahhüt’ün sürdürdüğü köprü inşaatında incelemelerde bulundu.

Zelenskiy Türk şirketinin yaptığı köprü inşaatını gezdi, 'selfie' çekti

Dinyeper Nehri üzerinden geçen kara yolu köprüsünün inşaatını gezen Zelenskiy, yeni inşa edilen kirişlerin üzerinde selfie çekerek, fotoğrafı sosyal medya sayfasında paylaştı. Ukraynalı lider, Onur Taahhüt Zaporojye ve Mariupol Bölge Müdürü Mehmet Emrah Bağyapan ile Ukrayna Kara Yolları Kurumu (Ukravtodor) yetkililerinden köprü inşaatı hakkında bilgi aldı.

"BU KÖPRÜ, BİZİM AMİRAL GEMİMİZ"

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Zaporojye köprüsü projesinin hem halk hem de devlet için sembol niteliğinde olduğunu vurgulayan Zelenskiy, köprü için "amiral gemimiz" ifadesini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı, projenin önümüzdeki 1,5 yıl içinde tamamlanması gerektiğinin altını çizdi.

Köprünün inşasına 2004 yılında başlanmış, ancak iktidar değişiklikleri ve ülkedeki çalkantılar nedeniyle proje tamamlanamamıştı. Ukrayna tarihinin en önemli projelerinden biri olarak gösterilen Zaporojye köprüsü için Ukrayna Kara Yolları Kurumu ile Onur Taahhüt arasında 21 Şubat 2020 tarihinde sözleşme imzalandı.

Dinyeper Nehri üzerinden geçecek ve şehrin farklı yakalarını birbirine bağlayacak köprünün uzunluğunun 9,1 kilometre olacağı açıklandı. Onur Taahhüt, Borispol-Dnipro-Zaporojye-Mariupol N-08 Otoyolu kapsamında inşa edilen projeyi 11 milyar 918 milyon grivna (yaklaşık 433,7 milyon dolar) teklif vererek kazanmıştı.

KAYNAK: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bodrum aşıkları baş başa! Bodrum aşıkları baş başa!
İran’dan flaş hamle: Balistik füze ürettilerİran’dan flaş hamle: Balistik füze ürettiler
Yakından TV izlemek gözleri bozuyor mu? Şaşırtan açıklamaYakından TV izlemek gözleri bozuyor mu? Şaşırtan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
İzmir'de bir kadın vücudunda cam kesileriyle ölü bulundu
İzmir'de bir kadın vücudunda cam kesileriyle ölü bulundu
Ünlü pizza zinciri 73 şubesini kapatıyor
Ünlü pizza zinciri 73 şubesini kapatıyor
Fenerbahçe'den Nwakaeme bombası
Fenerbahçe'den Nwakaeme bombası
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Musa Orhan açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Musa Orhan açıklaması
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi

İlginizi Çekebilir

Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
Diğer Haberler
Tuzlu su artık dakikalar içinde içme suyuna dönüştürülebilecek
Tuzlu su artık dakikalar içinde içme suyuna dönüştürülebilecek
İran’dan flaş hamle: Balistik füze ürettiler
İran’dan flaş hamle: Balistik füze ürettiler
Avustralya koronavirüs aşısı için imzaları attı: Halka ücretsiz dağıtılacak
Avustralya koronavirüs aşısı için imzaları attı!
İsrail ordusu Gazze'yi top atışı ile hedef aldı
Tansiyon bu kez çok yükseldi
Yunanistan'da Oruç Reis istifası
Yunanistan'da Oruç Reis istifası
AB'den Türkiye'ye 'Doğu Akdeniz yaptırımı' sorusuna cevap: Tüm seçenekler masada
AB'den Türkiye'ye yaptırım mı geliyor?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.