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Zelenskiy: Türkiye'nin tahliye planı Putin'e bağlı

05.04.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus kuşatması altındaki Mariupol kentindeki askeri durumu "çok zor" olarak tanımlayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'nin tahliye planı konusundaki girişiminin Putin'e bağlı olduğunu söyledi.

Zelenskiy: Türkiye'nin tahliye planı Putin'e bağlı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus birliklerini Mariupol kentinden püskürtmekte güçlük çektiklerini söyledi. Zelenskiy, Ukrayna yerel medyasına yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki liman kentinde askeri durumu "çok zor" olarak tanımladı.

Zelenskiy, Ukrayna televizyonunda yayınlanan söyleşide, Türkiye'nin Mariupol'e yönelik tahliye çalışmaları konusundaki önerisiyle ilgili de konuştu.

Ukrayna lideri, Türkiye'nin bu kentteki yaralıların ve cenazelerin tahliye edilmesine yardım amacıyla bir plan önerdiğini ancak bu girişimin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iradesine bağlı olduğunu belirtti.

Ukrayna kaynaklarına göre, haftalardır kuşatma ve bombardıman altındaki Mariupol kentinde Rusya'nın işgalinin başladığı 24 Şubat'tan beri en az 5 bin kişi hayatını kaybetti.

Zelenskiy,geçen Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgelerindeki insani koridorlar kullanılarak Mariupol'den 3 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliyesinin gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Akar: Gemi desteği verebiliriz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Mariupol'den tahliyeler konusunda Türkiye'nin gemi desteği verebileceğini ifade ederken "Özellikle Mariupol'deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya Federasyonu ve Ukrayna makamları ile koordinelerimiz sürüyor" demişti.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev ise geçen Pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın, Türkiye'nin girişimiyle 4 Nisan'da sabah saat 6 itibarıyla Mariupol'den sivillerin ve yabancı vatandaşların tahliyesi için yeniden insani koridor açacağını duyurmuştu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Mizintsev, "İnsani koridor oluşturma ve vatandaşları Mariupol yönünde tahliye etme operasyonu sırasında Ukraynalı yetkililerin ateşkesin sağlanması yükümlülüklerini harfiyen yerine getirmelerini sağlamak için Türk meslektaşlarımızın desteğine güveniyoruz" demişti.

DW,rtr / CÖ,ET

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