Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile tartışma tarihini açıkladı

Ukrayna başkanlık seçimlerinin ilk tur galibi komedyen Vladimir Zelenskiy, Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile stadyumda halka açık yapılacak tartışmanın 19 Nisan’da olacağını duyurdu.

Komedyen Vladimir Zelenskiy, seçimlerdeki rakibi Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile buluşma tarihini açıkladı. Zelinskiy basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Poroşenko’ya bir sürü soru sorma imkânı bulacağım tartışma NSK Olimpiskiy’de 19 Nisan’da olacak” dedi.

Poroşenko ise dün akşam tartışmanın 14 Nisan’da yapılacağını duyurmuştu.

Vladimir Zelenskiy, 31 Mart’taki devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko’yu tüm ülke ve dünyanın huzurunda, Kiev’deki en büyük futbol stadyumu NSK Olimpiskiy’de siyasi bir oturum düzenlemeye davet etmişti.



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