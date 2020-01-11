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  4. Zelenskiy ve Macron Ukrayna uçağının düşürülmesini görüştü

Zelenskiy ve Macron Ukrayna uçağının düşürülmesini görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2020 18:53 | Son Güncelleme

Zelenskiy ve Macron Ukrayna uçağının düşürülmesini görüştü

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İran'ın Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağını yanlışlıkla düşürmesini görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Zelenskiy'nin Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

İran’ın Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağını yanlışlıkla düşürmesi konusunun ele alındığı kaydedilen açıklamada, Fransa'nın düşürülen uçakla ilgili soruşturmanın başlatılması için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne başvurduğu belirtildi.

Zelenksiy'nin soruşturma sürecine destek vermeye hazır olmasından dolayı Fransa'ya teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, "İki lider, düşürülen uçağının kara kutularının deşifre edilmesi sürecine Fransız uzmanlarının dahil edilmesi konusunda anlaştı." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın doğusundaki krizinin de ele alındığı belirtilen açıklamada, Zelenskiy ile Macron'un Ukrayna, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirme konusunda anlaştığı kaydedildi.

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Fransa macron uçağın düşmesi Ukrayna'nın doğusu krizi zelenskiy

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