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Zelenskiy’den Batı ülkelerine silah sevkiyatını hızlandırın çağrısı

14.06.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Batılı ülkelerden silah teslimatlarını hızlandırmalarını ve Rusya Severodonetsk’i kuşatıp son köprüleri yıkarken, "korkunç" kayıpların önlenmesine yardım etmelerini istedi.

Zelenskiy’den Batı ülkelerine silah sevkiyatını hızlandırın çağrısı

Ukrayna'nın doğusunda Severodonetsk ve yakınındaki Lisiçansk kentinde Rus ordusu ile Ukraynalı güçler arasındaki çatışmalar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Batılı ülkelere seslenerek silah sevkiyatlarını hızlandırmaları konusunda çağrı yaptı.

Zelenskiy bölgede verilen savaşın insani maliyetinin "çok korkunç" olduğunu kaydetti. Ukrayna'nın toprakları geri alma yeteneğine güvendiğini ifade eden Zelenskiy, ülkenin müttefiklerini daha fazla silah göndermeye çağırdı.

Zelenskiy "Bütün bunları sağlamak için yeterli silaha ihtiyacımız var. Bunlar ortaklarımızda var" dedi.

Cumhurbaşkanlığı danışmanı Mikhaylo Podolyak Pazartesi günü, yüzlerce obüs, tank ve zırhlı araç da dahil olmak üzere Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmatın listesini yaptı.

Podolyak Twitter hesabından "Dürüst olmak gerekirse - savaşı bitirmek için ağır silahlara ihtiyacımız var" mesajını paylaştı.

Almanya'ya çağrı ve eleştiri

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yapacağı olası bir ziyaret öncesinde Pazartesi akşamı Alman ZDF kanalına da açıklamalarda bulundu.

Almanya'dan net bir destek beklediklerini belirten Zelenskiy "Başbakan Scholz’den Almanya’nın Ukrayna'yı desteklediğine dair güvenceye ihtiyacımız var. Başbakan ve hükümetinin bir karar vermesi gerekiyor" dedi.

Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakan Mario Draghi'nin Ukrayna'yı hafta ortası ziyaret edebileceği haberleri çıkmıştı. Ancak resmi bir tarih verilmedi.

Zelenskiy Almanya'yı silah teslimatı konusunda diğer ülkelere göre geç karar vermekle eleştirdi.

Vali: Tahliye mümkün değil

Bölge valisi Sergey Gaiday Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin haftalarca süren bir Rus saldırısının ardından Severodonetsk'in merkezinden geri itildiğini söyledi.

Radio Free Europe'a verdiği demeçte, "Bütün köprüleri yıktılar ve şehre girmek artık mümkün değil. Tahliye de mümkün değil" diyen Gaiday, Rus kuvvetlerinin şehrin yüzde 70 ila 80'ini kontrol ettiğini, ancak onu ele geçirmediğini veya kuşatmadığını söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanı geçen hafta yaptığı açıklamada her gün 100 kadar askerinin öldüğünü ve 500'ünün yaralandığını söylemişti. Daha önce Zelenskiy, her gün 60-100 Ukrayna askerinin öldüğünü ifade etmişti.

Rusya yanlısı ayrılıkçıların temsilcisi Eduard Basurin, Lugansk bölgesinde Ukrayna kuvvetleri üzerindeki baskının artmasıyla iki seçeneceğin oluştuğunu söyledi: "Teslim olmak ya da ölmek."

Severodonetsk'in ele geçirilmesi, Moskova'nın 2014'ten bu yana kısmen Kremlin yanlısı ayrılıkçıların elinde bulunan ve ağırlıklı olarak Rusça konuşulan bir bölge olan Donbas'ı fethetme çabasında, Sloviansk'a ve bir diğer büyük şehir Kramatorsk'a giden yolu açacağı tahmin ediliyor.

Rusya savaş suçu işlemekle suçlanıyor

Pazartesi günü, Uluslararası Af Örgütü Rusya'yı Ukrayna'da savaş suçu işlemekle suçlamış ve kuzeydoğudaki Harkov kentine yapılan saldırıların - çoğu yasaklı misket bombası kullanıyor - yüzlerce sivili öldürdüğünü belirtmişti.

Savaş suçu iddialarıyla gündeme gelen Kiev yakınlarındaki Bucha kasabasında polis, bir mezarda yedi ceset daha bulduğunu söyledi.

Kiev bölge polis şefi Andriy Nebytov Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Birkaç kurbanın elleri ve dizleri bağlıydı" dedi.

Rus askerlerinin bir ay süren işgalin ardından bölgeden çekilmesinin ardından Nisan ayında kasabada sivil giyimli düzinelerce ceset bulunmuştu.

AFP, dpa / SSB, JD

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