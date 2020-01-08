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  4. Zelenskiy’den düşen Ukrayna uçağına ilişkin açıklama

Zelenskiy’den düşen Ukrayna uçağına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 13:25 | Son Güncelleme

Ukrayna Havayolları’na ait uçağın İran’da düşmesinin ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, olayın araştırılması için savcılığa gerekli talimatı verdiğini söyledi.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Doğudan korkunç bir haber geldi.

Ukrayna Havayolları’na ait uçağın İran’da düşmesinin ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, olayın araştırılması için savcılığa gerekli talimatı verdiğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Doğudan korkunç bir haber geldi. Tahran’dan Kiev’e havalanan Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının, havaalanı yakınlarında kalkıştan hemen sonra düştüğünü öğrendik. Bütün yolcular ve mürettebat öldü. Ölenlerin ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. 176 kişinin öldüğü feci kazayla ilgili gerekli talimatları savcılığa verdim. Konuyu İran’daki Ukrayna Büyükelçiliğimiz de yakından takip ediyor. Bütün ihtimalleri değerlendireceğiz” ifadelerine yer verildi.
Düşen uçaktaki yolcuların ve mürettebatın İran, Kanada, Ukrayna, İsveç, Afganistan, Almanya ve İngiltere uyruklu olduğu tespit edildi.

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