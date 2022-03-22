HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Zelenskiy'den Putin'e çağrı: NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazırız

Zelenskiy'den Putin'e çağrı: NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazırız

22.03.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ateşkes ve Rus askerlerinin çekilmesi karşılığında Kiev'in de NATO üyeliğinden vazgeçebileceğini, hatta Kırım ve Donbas'ın statüsünü tartışmaya da hazır olduklarını söyledi.

Zelenskiy'den Putin'e çağrı: NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin'le doğrudan barış görüşmeleri gerçekleştirme isteğini yineledi.

Ukrayna medyasına konuşan Zelenskiy, Putin'le "her türlü formatta" görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. Ukrayna lideri, Putin'le yüz yüze görüşmediği takdirde Rusya'nın gerçekten savaşı sonlandırmak isteyip istemediğini anlamanın imkânsız olacağını söyledi.

Ateşkes sağlanması, Rus askerlerinin çekilmesi ve Ukrayna'nın güvenliğinin garanti edilmesi karşılığında kendilerinin de NATO üyeliği arayışına son vereceklerini taahhüt etmeye hazır olduklarını belirten Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Bu, herkes için uygun bir uzlaşma olur: NATO konusunda bizimle ne yapacağını bilemeyen Batı için de, güvenlik garantileri isteyen Ukrayna için de ve NATO'nun daha fazla genişlemesini istemeyen Rusya için de."

Kırım ve Donbas'ın statüsü

Putin'le görüştüğü takdirde, Rusya'nın işgal ettiği Kırım ve Rusya destekli ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesinin statüsünün de tartışılabileceğini belirten Zelenskiy, "Rusya Devlet Başkanı'yla yapacağım ilk görüşmede bu konuları tartışmaya açmaya hazırım" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Böyle bir fırsatım olursa ve Rusya da isterse, bu sorunların tamamını ele alabiliriz. Hepsini çözer miyiz? Hayır. Ama kısmen başarabilme, en azından savaşı durdurma şansımız var" diye konuştu.

Kırım'ı 2014 yılında ilhak eden Rusya, geçen ay da Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki ayrılıkçıların ilan ettiği "Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Luhansk Halk Cumhuriyeti"nin bağımsızlıklarını tanımıştı.

Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından Ukrayna topraklarında kalan Kırım ve Donbas'ın merkezinde olduğu sorunlar, Moskova ile Kiev arasındaki gerilimi 24 Şubat'taki Rus işgali ve sonrasında başlayan savaşa kadar götürdü.

Zelenskiy bu bölgelerin statülerini tartışmaya gönüllü olduğunun sinyalini vermiş olmasına karşın bu bölgelerin Ukrayna'nın parçası olduğunu ve ülkesinin teslim olmayacağını yineledi.

Ukrayna lideri ayrıca, "tarihi" değişiklikler içerecek tüm barış anlaşmalarının ulusal referanduma sunacaklarının altını çizdi.

DW,AFP,AP / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin'in Muhalifi Navalny'ye Yolsuzluk İddiasıyla CezaPutin'in Muhalifi Navalny'ye Yolsuzluk İddiasıyla Ceza
Erdoğan, Metaverse Forumu'nda duyurdu: İlan ediyorum...Erdoğan, Metaverse Forumu'nda duyurdu: İlan ediyorum...
Hakkari’de büyük şok! Polis memuru...Hakkari’de büyük şok! Polis memuru...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Ukraynalı kadınları bekleyen iğrenç tuzak!

Ukraynalı kadınları bekleyen iğrenç tuzak!

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Bakan Akar: Önümüzdeki saatlerde gerçekleşebilir

Bakan Akar: Önümüzdeki saatlerde gerçekleşebilir

Altay Bayındır imzayı attı! 20 milyon Euro...

Altay Bayındır imzayı attı! 20 milyon Euro...

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.