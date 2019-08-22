Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın G8’den çıkarılmasından bu yana hiçbir şeyin değişmediğini belirterek, "İşgal altındaki Kırım’ı geri vermesi ve Donbas’taki çatışmaları durdurması, Rusya’nın küresel diplomasideki önemli konumuna dönebileceğinin işareti olur." dedi.

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya’yı tekrar G7’nin içine katarak bu grubu G8 yapmak istemesine ilişkin sözlerini değerlendirdi.

Ukrayna’nın Kırım topraklarının hala işgal altında olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna’nın Donbas bölgesi de hala devam eden savaşın cefasını çekiyor. Rusya, Mart 2014’te G8’den çıkarıldığından beri hiçbir şey değişmedi." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın uluslararası alanda atması gereken adımlar olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "İşgal altındaki Kırım’ı geri vermesi ve Donbas’taki çatışmaları durdurması, 100’ü aşkın siyasi mahkumu ve Ukraynalı denizcileri serbest bırakması, Rusya’nın küresel diplomasideki önemli konumuna dönebileceğinin işareti olur." değerlendirmesinde bulundu.