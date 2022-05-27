Zelenskiy'den Rusya'ya "soykırım" suçlaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda "soykırım" uyguladığını iddia etti. Zelenskiy, günlük televizyon konuşmasında, Rusya'nın Donbas bölgesinde "açık bir şekilde soykırım politikası izlediğini" dile getirdi. Rus ordusunun saldırılarının Donbas bölgesini tamamen yaşanamaz hale getirebileceğini ifade eden Zelenskiy, Moskova'nın tüm Ukrayna kentlerini yerle bir etmek istediğini savunarak, "Tüm bunlar, insanlarımızın kaçırılması ve sivillerin kitleler halinde katledilmesi, Rusya tarafından uygulanan açık bir soykırım politikasıdır" dedi.

Nisan ayında Ukrayna Parlamentosu'nda alınan bir karar da Rusya'nın saldırılarını "soykırım" olarak nitelendiriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Rus ordusunun geçen Şubat ayında Ukrayna'ya saldırısına gerekçe olarak, Kiev yönetiminin Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerinde yaşayan Rusça konuşan azınlığa "soykırım uygulamasını" göstermişti.

RUSYA SALDIRILARINI YOĞUNLAŞTIRIYOR

Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve Rus ordusu tarafından son günlerde abluka altına alınmaya çalışılan Syevyerodonetsk ve Lısıçansk kentlerine yönelik saldırıların şiddeti ise giderek artıyor. Başkent Kiev ile ülkenin ikinci büyük şehri Harkiv'i ele geçiremeyen Rus ordusu, buralardaki birliklerini de daha önce ülkenin doğusuna kaydırmıştı. Yerel kaynaklar, Rus birliklerinin Donbas bölgesinde ağır da olsa ilerlediğini bildiriyor.

Konumu itibarıyla stratejik öneme sahip Syevyerodonetsk'in de liman kenti Mariupol gibi haftalar süren ablukanın ardından büyük oranda hasar görmüş halde Rusların kontrolüne geçebileceği öngörülüyor.

Bölgedeki durumu değerlendiren Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, "Biz, her ne kadar çatışmalar devam ediyor olsa da, Rus birliklerinin Syevyerodonetsk'in kuzeydoğusunu büyük oranda ele geçirdiğini düşünüyoruz" dedi. Syevyerodonetsk askeri idaresinin sivil ve askeri yöneticisi Alexander Striuk, savaştan önce nüfusu yaklaşık 100 bin olan kentte şu an hala 12 ila 13 bin kişinin yaşadığını bildirerek, "Syevyerodonetsk'teki konutların yüzde 60'ı tahrip edildi. Kentteki binaların yüzde 85 ila 90'ı hasarlı ve kapsamlı bir onarıma ihtiyaç duyacaklar" ifadelerini kullandı.

HARKİV'E BOMBARDIMAN

Rus birliklerinin daha önce çekildiği ve insanların yeniden normal hayata dönmeye çalıştığı, ülkenin kuzeyinde yer alan Harkiv kentine düzenlenen bombardımanda ise çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, söz konusu bombardımanda dokuz kişinin öldüğünü, 19 kişinin de yaralandığını duyurdu. Zelenskiy, ölenler arasında beş aylık bir bebek ile babasının da bulunduğunu, annenin ise ağır yaralandığını aktardı.

Rus ordusuna bağlı birliklerin Harkiv'den çekilmiş olmasına rağmen, şehrin doğusunda mevzilendikleri belirtiliyor. Şehirdeki Ukraynalılar ise, kent çevresine yeni siperler kazarak ve yollarda beton engellerle kontrol noktaları oluşturarak, olası yeni bir Rus işgal girişimine karşı hazırlıklı olmaya çalışıyor.

İTALYA'NIN BARIŞ PLANI RUSYA TARAFINDAN REDDEDİLDİ

İtalya tarafından, Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için geliştirilen barış planı Moskova tarafından reddedildi. Söz konusu plan, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde bir ateşkesi ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğini ancak NATO dışında kalmasını öngörüyordu. Plana göre ayrıca Donbas bölgesi ile Kırım Ukrayna'ya bağlı özerk bölgeler statüsüne sahip olacaklardı.

Öte yandan Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, yaşanan savaşın Avrupa için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Marin ayrıca Rusya'ya olan güvenin nesiller boyu geri gelmeyecek şekilde kaybolduğunu ifade etti.

Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, on yıllardır sürdürdüğü ittifaklar dışında tarafsız kalma çizgisinden vazgeçerek NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu.

AFP / ET,JD

