HABER
  4. Zelenskiy'den Tahran'da düşen uçakla ilgili "spekülasyondan kaçınma" çağrısı

Zelenskiy'den Tahran'da düşen uçakla ilgili "spekülasyondan kaçınma" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 12:45 | Son Güncelleme

Zelenskiy'den Tahran'da düşen uçakla ilgili "spekülasyondan kaçınma" çağrısı

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran'da düşmesiyle ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısında bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna uçağının İran'ın başkenti Tahran'da düşmesine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Olayla ilgili bütün gelişmelerin takip edildiğini belirten Zelenskiy, "Resmi açıklamalar yapılana dek, herkesi, olayla ilgili spekülasyon yapmaktan ve doğrulanmamış bilgileri sunmaktan kaçınmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Uluslararası Hava Yollarının basın servisinden yapılan açıklamada da Tahran'a uçak seferlerinin süresiz durdurdurulduğu bildirildi.

- Füze ile vuruldu iddiası

Bazı medya organlarında, uçağın, İran'ın ABD üslerine gerçekleştirdiği saldırılarda kullanılan füze nedeniyle düştüğü iddia edilmişti.

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Kasım Biniyaz, Tahran'da düşen yolcu uçağının "füzeyle vurulduğu" iddiasını yalanlayarak, "Uçak, füzeyle vurulmuş olsaydı havada patlardı ancak kaza motorun ateş alması ve pilotun kontrolü sağlamada başarısız olması nedeniyle yaşandı." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirilmişti. Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişiden kurtulan olmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
Siirt’te sözde lider düzeydeki PKK’lı terörist teslim olduSiirt’te sözde lider düzeydeki PKK’lı terörist teslim oldu
Olası ABD-İran Savaşı petrol fiyatlarını artıracak: En fazla Çin zarar görecekOlası ABD-İran Savaşı petrol fiyatlarını artıracak: En fazla Çin zarar görecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN uçak düşmesi Ukrayna zelenskiy

En Çok Okunan Haberler

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat etkisiz hale getirildi

En üst yapılanmadaki isim öldürüldü

Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Dünya bu kaçışı konuşuyor! Yeni görüntüler ortaya çıktı

'Satılık oyun konsolu' ilanı veren polis, dolandırıcıyı yakaladı

Polis, dolandırıcıyı ilan vererek yakalandı

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Irak'a gidiyor

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

Konya'da vahşi cinayet! Eşi kahvesine uyku ilacı katmış, akrabaları boğarak öldürmüş

15 yıldır aranıyordu! Vahşi cinayet

Ünlü çiftin oğlu hastane bahçesinde öldürülmüştü! Görüntüler oraya çıktı

Ünlü çiftin çocuğunu öldürmüştü! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.