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  4. Zelenskiy'den Tahran’da düşen uçakta ölenlerin yakınlarına başsağlığı

Zelenskiy'den Tahran’da düşen uçakta ölenlerin yakınlarına başsağlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 09:50 | Son Güncelleme

Zelenskiy'den Tahran’da düşen uçakta ölenlerin yakınlarına başsağlığı

KİEV (AA)- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna uçağının Tahran’da düşmesini “Orta Doğu’da korkunç haber” diye nitelendirdi.

İlk bilgilere göre bütün yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiğini aktaran Zelenskiy "Büyükelçiliğimiz trajedi ile ilgili bilgileri ve ölenlerin listesini netleştiriyor. Bütün yolcuların ve mürettebatın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadığı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Tahran uçak Ukrayna Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

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