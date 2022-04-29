Zelenski’ye G-20 Daveti Biden İçin Yetersiz

G-20 grubunun bu yılki başkanlığını yürüten Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yi Kasım ayında Bali'de düzenlenecek zirveye davet ettiğini açıkladı.

Widodo, Zelenski'ye davetinin gerekçesini de anlattığı video mesajında, “G-20'nin küresel ekonomik toparlanmada katalizör rolü olduğunu anlıyoruz ve küresel ekonomik toparlanmadan bahsettiğimizde şu anda iki önemli faktör var; COVID-19 ve Ukrayna'daki savaş" dedi.

Zelenski ile Çarşamba günü yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna’nın silah talebini geri çevirdiğini ancak insani yardım teklif eden Widodo, zirve davetini de bu görüşmede ilettiğini söyledi. Endonezya lideri, dün de Vladimir Putin ile konuştuğunu ve Rusya Cumhurbaşkanı’nın kendisine zirveye katılacağını bildirdiğini açıkladı.

Widodo, "Endonezya G-20'yi birleştirmek istiyor. Barış ve istikrar, küresel ekonomik toparlanmanın ve büyümenin anahtarıdır” dedi.

Ancak Batılı liderlerin Rusya'yı dünyanın en büyük 20 ekonomisinden oluşan gruptan atma talepleri sırasında, bu çağrının yerine getirilmesi imkansız olabilir. ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve bazı diğer ülkeler, Putin'in zirveye gelmesiyle ilgili endişelerini dile getirdiler ve Putin katılırsa, zirvede bulunmayacaklarının sinyalini verdiler.

"Rusya G-20’nin bir parçası olmamalı"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki dün Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, Biden'ın Zelenski ile birlikte G-20 zirvesine katılmayı düşünüp düşünmeyeceği sorusuna, "Başkan kendi görüşü konusunda net, bu her zamanki gibi bir mesele olmamalı ve Rusya bunun bir parçası olmamalı" dedi.

ABD Başkanı, Endonezya ve diğer ülkelerin, Rusya’nın gruptan çıkartılmamasını savunması durumunda, Ukrayna’nın G-20 zirvelerine katılmasına izin verilmesi gerektiğini söylemişti. Biden bu öneriyi, geçen ay Brüksel'de NATO üyeleri ve Avrupalı müttefiklerle yaptığı ve Putin'i G-20'den çıkarmayı tartıştıklarını söylediği toplantının ardından yapmıştı.

Analistler, Rusya'nın G-20’de kalmasını Çin'in desteklemesiyle Widodo'nun zor durumda olduğuna dikkat çekiyor. Endonezya hükümeti, Putin'in katılımını birkaç Batılı liderin yokluğuna tercih edip etmemeye karar vermek zorunda kalabilir.

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde Asya Pasifik'teki ABD dış politikası üzerine çalışan Gregory Poling, VOA'ya yaptığı açıklamada Widodo'nun lakabını kullanarak, Endonezya için en iyi çözümü, " Zelenski'yi davet ederler ve sonra Ruslar Putin'in gelmemeye karar verdiğini söylerler. Böylelikle Jokowi, bu kararı vermek zorunda kalmaz’’ şeklinde açıkladı.

Biden yönetimi, Nisan ayının başında, G-20'nin Rus işgalinin uluslararası ekonomik yansımalarını ve potansiyel olarak Ukrayna'nın yeniden inşasını tartışmasını istediğinin sinyalini vermişti.

Ancak bu fikrin ekonomik forumda daha fazla anlaşmazlık yaratması muhtemel. Hindistan, Brezilya, Güney Afrika, Meksika, Suudi Arabistan dahil bazı orta güçteki G-20 üyeleri, pandemi sonrası toparlanmaya odaklanan kendi gündemlerine sahip. Bu ülkelerin gündemi, Batı'nın Putin'i izole etme ve Ukrayna'ya yardım gündemiyle uyuşmuyor.

Endonezya, G-20 başkanlık dönemi için üç ana başlık belirlemiş durumda. Bu başlıklar; küresel sağlık mimarisi, sürdürülebilir enerjiye geçiş ve dijital dönüşüm. Bu yılki zirvenin teması ise, Putin'in savaşının tetiklediği yeni jeopolitik rekabetler arasında “Birlikte İyileş, Daha Güçlü İyileş” önerisi.

Bu habere Eva Mazrieva ve Virginia Gunawan katkıda bulundu.

