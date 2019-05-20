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Zelenskiy’in ilk icraatı erken seçim

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2019 13:15 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, meclisi dağıttığını ilan ederek erken seçim çağrısında bulundu.Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun partisinin çoğunlukta bulunduğu mecliste kontrolü ele almak için kolları sıvadı.

Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, meclisi dağıttığını ilan ederek erken seçim çağrısında bulundu.
Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun partisinin çoğunlukta bulunduğu mecliste kontrolü ele almak için kolları sıvadı. Zelenskiy yemin töreninin hemen ardından yaptığı konuşmada, meclisi dağıttığını söyleyerek erken seçim çağrısında bulundu.
Mecliste Zelenskiy’i destekleyen bir parti olmamasına karşın, üye olduğu Halkın Hizmetkarı Partisi’nin popülaritesi artmaya devam ediyor.
Daha önce siyasi tecrübesi olmayan ve komedyenliğiyle tanınan Zelenskiy, ülkenin doğusundaki Rusya’nın desteklediği ayrılıkçılarla ateşkes imzalayacağını söylemişti. Zelenskiy, sadece işgal ettiği Ukrayna topraklardan geri çekilmesi şartıyla Rusya ile diyaloga gireceğini duyurmuştu.

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