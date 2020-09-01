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Zelenskiy’in ofisinin yakınında el bombası taşıyan şahsa gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 23:31 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in başkanlık ofisinin bulunduğu caddede el bombası taşıyan bir şahsın yakalandığını açıkladı.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in başkanlık ofisinin bulunduğu caddede polis alarma geçti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in başkanlık ofisinin bulunduğu caddede el bombası taşıyan bir şahsın yakalandığını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in başkanlık ofisinin bulunduğu caddede polis alarma geçti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Zelenskiy’in ofisinin bulunduğu caddede üzerinde el bombası olan 1 kişinin devriye polisleri tarafından fark edilerek gözaltına alındığı duyuruldu. Açıklamada, "Devlet Başkanlığı binasının bulunduğu Bankova Caddesi’nde 2 numaralı özel kuvvetler polislerinin devriyesi sırasında şüpheli bir şahsın üst araması sırasında üstünde el bombası benzeri bir cisim bulundu" denildi.
Açıklamada el bombasının inceleme yapılmak üzere araştırma merkezine gönderildiği ifade edilirken, 1996 doğumlu şahsın sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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