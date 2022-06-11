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  4. Zelenskiy'nin başdanışmanı: 10 bin Ukrayna askeri öldü

Zelenskiy'nin başdanışmanı: 10 bin Ukrayna askeri öldü

11.06.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Arestoviç, Rusya'nın başlattığı savaşta şimdiye kadar yaklaşık 10 bin Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zelenskiy'nin başdanışmanı: 10 bin Ukrayna askeri öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin başdanışmanının verdiği bilgilere göre Rusya'nın 24 Şubat tarihinde başlattığı savaşta şu ana dek yaklaşık 10 bin Ukraynalı asker hayatını kaybetti. Oleksiy Arestoviç bu açıklamayı Rus muhalif Mark Feygin'in kendisiyle YouTube üzerinden gerçekleştirdiği ropörtajda yaptı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Resnikov, hafta içinde yaptığı açıklamada, savaşta her gün yaklaşık 100 Ukrayna askerinin öldüğünü ifade etmişti. Arestoviç, toplamda 10 bin askerin öldüğünün söylenip söylenemeyeceği sorusuna, "Evet hemen hemen öyle" yanıtını verdi.

Cuma günü 600 Rus askeri öldü iddiası

Öte yandan savaşta hayatını kaybeden Rus askerlerin sayısının Ukraynalı askerlerden daha fazla olduğunu dile getiren Oleksiy Arestoviç, Ukrayna topçusunun Batı'dan elde edilen cephanelerle düzenlediği saldırıların daha etkili olduğunu ve Cuma günü yaşanan çatışmalarda yaklaşık 600 Rus askerinin hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini belirtti.

Batı'dan Ukrayna'ya daha hızlı bir biçimde silah ve mühimmat göndermelerini isteyen Arestoviç, Ukrayna güçlerinin bu yardımlar olmaksızın Dinyeper nehrinin doğusuna doğru ilerlemesinin mümkün olmayacağını kaydetti. Silah yardımlarının yavaş gerçekleşmesine anlam veremediğini belirten Arestoviç, Rusya'nın saldırganlığını geri püskürtmek için Ukrayna'nın topçu gücünü artırması gerektiğini ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise bugün üç Ukrayna savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı. İki adet MIG-29 tipi savaş uçağının Mikolayiv bölgesinde bir Su-25 savaş jetinin de Harkiv bölgesinde düşürüldüğü belirtildi.

dpa,Reuters / EC,ET

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