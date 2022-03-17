Zelenskiy'nin dizisi Netflix'e geri döndü

İnternet üzerinden yayın platformu Netflix, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin başrol oynadığı "Halkın Hizmetkarı" dizinin yeniden ABD'de yayımlanmaya başladığını duyurdu.

Netflix, resmi Twitter hesabından, dizinin yeniden yayınlanmaya başlayacağını, "Siz istediniz ve geri döndü" şeklinde duyurdu. Dizi, Netflix'te 2017-2021 arasında gösterimdeydi.

2015'te Ukrayna televizyonlarında yayımlanmaya başlanan üç sezonluk dizide, Zelenskiy, ülkedeki yolsuzluklara ilişkin viral olan bir video paylaştıktan sonra beklenmedik biçimde devlet başkanlığına yükselen bir öğretmeni canlandırıyor. Söz konusu dizi, 44 yaşındaki Zelenskiy'nin oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmasının yanı sıra, siyasete atılmasına da vesile oldu. Zelenskiy, 2019'da diziyle aynı adı taşıyan Halkın Hizmetkarı partisinden aday olmasının ardından oyların yüzde 70'inden fazlasını alarak devlet başkanı seçilmişti.

Zelenskiy'nin dizisi, Fransız-Alman ortak televizyonu Arte'de 19 Kasım'dan bu yana yayımlanıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana artan bir ilgi gördüğü belirtilen dizinin haklarını satın alan kanallar arasında İngiltere'deki Channel 4, Yunanistan'daki ANT 1 ve Romanya2daki PRO TV de bulunuyor.

AFP/SÖ,JD

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