HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Zelensky'den Putin'e Vatikan teklifi!

Zelensky'den Putin'e Vatikan teklifi!

29.04.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, 20 Nisan'da Putin'e Donbas'ta görüşmeyi teklif etmiş, Rusya Devlet Başkanı Putin ise Moskova'da görüşebileceklerini bildirmişti. Zelensky'den Putin ile görüşülebilecek en uygun yerin Vatikan olduğu açıklaması geldi.

Zelensky'den Putin'e Vatikan teklifi!

Donbas ile ilgili görüşme yapmak istiyorsa öncelikle Zelensky’in ayrılıkçıların temsilcileri ile görüşmesi, daha sonra Rusya ile bu problemi müzakere etmesini öneren Putin, "Eğer konu (Rusya ile Ukrayna arasında) ikili ilişkilerse, Zelensky ile onun için uygun olan bir zamanda Moskova’da görüşebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yeri olarak Vatikan'ın ideal olduğunu ifade etti.

Zelensky, İtalyan La Republika gazetesine verdiği röportajda, Putin'le görüşmesinin gerçekleşeceğini ve bunun Donbas'taki savaşı bitirmek için gerekli olduğunu belirtti.

Görüşme yerinin Vatikan olup olamayacağı sorusuna cevaben Zelenskiy, Vatikan'ın barış görüşmesi için ideal bir yer olduğunu söyleyerek, "Vatikan barış diyaloğu için ideal bir yer ve buna ek olarak, askeri-politik veya ekonomik çıkar gözetmeyen bir yer. Roma ya da Vatikan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için ideal bir seçenek olurdu. Görüşmenin Donbass’ta da olabileceğini ümit ediyorum. Yer ve tarih henüz belli değil bu konudaki bilinmezlik devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Zelensky, Vatikan'ın tarafsız olduğunu ve bu nedenle diğer "oyunculardan" ayrıldığını kaydetti.

TALİMAT VERMİŞTİ

Zelensky, 26 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'a, Putin'le görüşme ayarlaması için talimat verdiğini bildirmişti.

İki lider ilk defa Aralık 2019 Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya gelmişti.

Görüşmede Donbass bölgesine yönelik önemli kararlar alınmış, ancak ateşkes tam olarak sağlanamamıştı. Geçtiğimiz hafta Zelenskiy sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Putin’le Donbass’ta görüşebileceğini ifade etmişti. Putin’den de olumlu cevap gelmiş, ancak şartlarda henüz uzlaşılamaması nedeniyle görüşme gerçekleşmemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Trump'ın avukatı Giuliani'nin evinde arama yapıldıTrump'ın avukatı Giuliani'nin evinde arama yapıldı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin

En Çok Okunan Haberler

Blinken'ın S-400 açıklamasına Türkiye'den cevap

Blinken'ın S-400 açıklamasına Türkiye'den cevap

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Maçının ardından gerginlik çıktı

Maçının ardından gerginlik çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Bakan Soylu'dan 'Thodex' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Thodex' açıklaması

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.