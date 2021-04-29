Zelensky'den Putin'e Vatikan teklifi!

Donbas ile ilgili görüşme yapmak istiyorsa öncelikle Zelensky’in ayrılıkçıların temsilcileri ile görüşmesi, daha sonra Rusya ile bu problemi müzakere etmesini öneren Putin, "Eğer konu (Rusya ile Ukrayna arasında) ikili ilişkilerse, Zelensky ile onun için uygun olan bir zamanda Moskova’da görüşebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yeri olarak Vatikan'ın ideal olduğunu ifade etti.

Zelensky, İtalyan La Republika gazetesine verdiği röportajda, Putin'le görüşmesinin gerçekleşeceğini ve bunun Donbas'taki savaşı bitirmek için gerekli olduğunu belirtti.

Görüşme yerinin Vatikan olup olamayacağı sorusuna cevaben Zelenskiy, Vatikan'ın barış görüşmesi için ideal bir yer olduğunu söyleyerek, "Vatikan barış diyaloğu için ideal bir yer ve buna ek olarak, askeri-politik veya ekonomik çıkar gözetmeyen bir yer. Roma ya da Vatikan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için ideal bir seçenek olurdu. Görüşmenin Donbass’ta da olabileceğini ümit ediyorum. Yer ve tarih henüz belli değil bu konudaki bilinmezlik devam ediyor" ifadelerini kullandı.