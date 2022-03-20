Zelensky’den Putin’e yeni mesaj… ‘Pazarlığa hazırım!’

“Kendisiyle müzakerelere hazırım. Son iki yıldır hazırdım. ” dedi. Pazar sabahı CNN'den Fareed Zakaria'ya özel bir röportajda konuşan Zelensky, müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceklerini düşündüğünü ifade etti.

“Bu savaşı durdurmak için sadece %1 şansımız varsa, bence bu şansı değerlendirmemiz gerekiyor. Size bu müzakerelerin sonucunu söyleyebilirim. Her durumda, her gün insanları, sahada masum insanları kaybediyoruz” dedi.

'ONURUMUZ BİZİ KURTARMAYACAK'

“Rus güçleri bizi yok etmeye, öldürmeye geldi. Ve güçlü bir darbe indirebileceğimizi, halkımızın ve ordumuzun haysiyetini gösterebiliriz, karşılık verebiliriz. Ama ne yazık ki onurumuz canları kurtaramayacak. Dolayısıyla, Putin'le görüşme imkânına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu girişimler başarısız olursa, bu, bunun bir üçüncü Dünya Savaşı olduğu anlamına gelir.”



