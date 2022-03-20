HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Zelensky’den Putin’e yeni mesaj… ‘Pazarlığa hazırım!’

Zelensky’den Putin’e yeni mesaj… ‘Pazarlığa hazırım!’

20.03.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukraynalı lider Volodymyr Zelensky, 20 Mart Pazar günü CNN ile konuştu. Zelensky, açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakereye hazır olduğunu söyledi, ancak herhangi bir müzakere girişimi başarısız olursa, bunun iki ülke arasındaki savaşın "bir Dünya Savaşı"anlamına gelebileceği konusunda uyardı.

Zelensky’den Putin’e yeni mesaj… ‘Pazarlığa hazırım!’

“Kendisiyle müzakerelere hazırım. Son iki yıldır hazırdım. ” dedi. Pazar sabahı CNN'den Fareed Zakaria'ya özel bir röportajda konuşan Zelensky, müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceklerini düşündüğünü ifade etti.

“Bu savaşı durdurmak için sadece %1 şansımız varsa, bence bu şansı değerlendirmemiz gerekiyor. Size bu müzakerelerin sonucunu söyleyebilirim. Her durumda, her gün insanları, sahada masum insanları kaybediyoruz” dedi.

'ONURUMUZ BİZİ KURTARMAYACAK'

“Rus güçleri bizi yok etmeye, öldürmeye geldi. Ve güçlü bir darbe indirebileceğimizi, halkımızın ve ordumuzun haysiyetini gösterebiliriz, karşılık verebiliriz. Ama ne yazık ki onurumuz canları kurtaramayacak. Dolayısıyla, Putin'le görüşme imkânına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu girişimler başarısız olursa, bu, bunun bir üçüncü Dünya Savaşı olduğu anlamına gelir.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus askerlerinden büyük itiraflar! 'Putin asla ele geçiremeyecek'Rus askerlerinden büyük itiraflar! 'Putin asla ele geçiremeyecek'
Görüntüler sonrası uzman çavuş Ali Akdağlı görevine iade edildi Görüntüler sonrası uzman çavuş Ali Akdağlı görevine iade edildi
İbn-i Sina yüz yıllar önce reçeteyi yazdı: Sürün, sarın, bekleyin!İbn-i Sina yüz yıllar önce reçeteyi yazdı: Sürün, sarın, bekleyin!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete ikinci zamda tarih netleşiyor! İşte masadaki rakam

Asgari ücrete ikinci zamda tarih netleşiyor! İşte masadaki rakam

Giresun'da gözlerden uzak yaşıyor! Son hali dikkat çekti

Giresun'da gözlerden uzak yaşıyor! Son hali dikkat çekti

Kilit ülke savaşta tarafını açıkladı!

Kilit ülke savaşta tarafını açıkladı!

Rusya'dan Türkiye için korkutan uyarı: İstanbul Boğazı tehlikede

Rusya'dan Türkiye için korkutan uyarı: İstanbul Boğazı tehlikede

İstanbul dahil 38 il için yeni uyarı!

İstanbul dahil 38 il için yeni uyarı!

ABD'den Türkiye'ye savaşın seyrini değiştirecek teklif!

ABD'den Türkiye'ye savaşın seyrini değiştirecek teklif!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.