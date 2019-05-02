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Zelensky, "Rusya ile sınırımızdan başka ortak bir şeyimiz yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2019 17:44 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanlığını kazanan Vladimir Zelensky, "Rusya ile Kırım meselesi ve Donbass saldırısı sonrası tek ortak noktamız sınırımız" dedi.Rusya ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler hakkında açıklamalarda bulunan Ukrayna’nın yeni devlet başkanı Vladimir Zelensky, Moskova’ya karşı sert çıkışlarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanlığını kazanan Vladimir Zelensky, "Rusya ile Kırım meselesi ve Donbass saldırısı sonrası tek ortak noktamız sınırımız" dedi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler hakkında açıklamalarda bulunan Ukrayna’nın yeni devlet başkanı Vladimir Zelensky, Moskova’ya karşı sert çıkışlarda bulundu. Zelensky, "Her vedadan sonra ‘iyi günler gelir’, bu kesin. Uzun süredir Rusya ve Ukrayna’nın daha fazla ne ortak noktası olabileceği konusu üzerine düşünüyorum. Kırım meselesi ve Donbass saldırısı sonrası ortak tek bir şeyimiz kalıyor o da 2 bin 295 kilometre 400 metre olan sınırımız" ifadelerini kullandı.
Rusya’nın, Ukrayna tarafına ait bölgelerdeki tüm kontrollerinden vazgeçmesi gerektiğinin altını çizen Zelensky, "Ancak o şekilde Rusya ile ortak bir zemin arayışı içine girebiliriz" dedi.

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