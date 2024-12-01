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Zelesnkiy'den rest geldi! 'Söz konusu olamaz'

01.12.2024 21:18
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya katılımıyla ilgili açıklamada bulundu. Zelenskiy, "Ukrayna topraklarının bir kısmı için NATO'ya davet edilmesi söz konusu olamaz. Bu, diğer tüm toprakların sadece tehlikede olduğunun değil, Ukrayna’nın geri kalan kısmının da otomatik olarak tehlikeye atıldığı anlamına gelir" dedi.

Zelesnkiy'den rest geldi! 'Söz konusu olamaz'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi. Taraflar, görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR ÜLKE BÖYLE BİR TERÖRE DAYANAMAZ"

Görüşmede, ülkesinin hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğunu, Rusya'nın enerji altyapısı ve halka yönelik saldırılarını sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Ne yazık ki saldırılar sürüyor. Geçen ay, Rus ordusu Ukrayna'ya karşı 347 balistik füze ve 2 binden fazla İran yapımı Şahed insansız hava aracı kullandı. Hiçbir ülke, bir ay boyunca böyle bir teröre dayanamaz. Şu an bize hava savunma sistemi için yarım eden herkese minnettarız." diye konuştu.

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Zelenskiy, görüşmede ayrıca cephe hattındaki durumu ve Ukrayna ordusuna top mermisi sağlanması gibi konuları da ele aldıklarını belirtti.

ZELENSKİY'DEN REST: 'SÖZ KONUSU OLAMAZ'

Ukrayna'nın NATO'ya katılımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, "Ukrayna topraklarının bir kısmı için NATO'ya davet edilmesi söz konusu olamaz. Bu, diğer tüm toprakların sadece tehlikede olduğunun değil, Ukrayna’nın geri kalan kısmının da otomatik olarak tehlikeye atıldığı anlamına gelir." dedi.

NATO'nun 5. maddesini hatırlatan Zelenskiy, "Ukrayna, hiçbir zaman bu savaşa NATO üyelerinin ordularını dahil etme niyetinde olmadı." şeklinde değerlendirme yaptı.

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Zelenskiy, NATO ülkelerinin Ukrayna’daki savaşa asker göndermesi durumunda ise "müttefiklerin yarısının desteklerini azaltacağı" uyarısında bulundu.

Avrupa Konseyi Başkanı Costa, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya mali desteğini artırmayı planladığını kaydederek, "Bu ay, Ukrayna'nın bütçesine destek amacıyla 4 milyar 200 milyon avro ek yardım sağlamayı kararlaştırdık. Ayrıca gelecek aydan itibaren, yıl boyunca her ay 1 milyar 500 milyon avro yardım sağlamayı planlıyoruz." dedi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna zelenskiy
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