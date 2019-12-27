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  4. Zeliha'nın eski eşine takılan elektronik kelepçe bozuk çıktı

Zeliha'nın eski eşine takılan elektronik kelepçe bozuk çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 14:51 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı Zeliha Erdemir'e (32) şiddet uygulayan ve tehdit eden Murat Cem K.'ye (36), mahkeme kararıyla 3 ay için takılan elektronik kelepçe, arızalı çıktı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı Zeliha Erdemir'e (32) şiddet uygulayan ve tehdit eden Murat Cem K.'ye (36), mahkeme kararıyla 3 ay için takılan elektronik kelepçe, arızalı çıktı. Yeni kelepçenin 1 hafta sonra geleceği belirtildi.
Didim'de yaşayan muhasebeci Zeliha Erdemir, arkadaş ortamında tanıştığı Murat Cem K. ile 4 yıllık arkadaşlıklarını nikah masasına taşıdı. Çiftin, bu evlilikten şu an 6 yaşında olan oğulları dünyaya geldi. İlk zamanlar iyi giden evlilikleri, iddiaya göre, Murat Cem K.'nin eşine şiddet uygulamasıyla kabusa döndü. Erdemir, kendisine şiddet uygulayan eşine 7 Kasım 2014 tarihinde Didim 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Dava, 26 Aralık 2016 tarihinde sonuçlandı, çift boşandı. Boşanmalarına rağmen Murat Cem K.'nin kendisini tehdit ettiğini ileri süren Zeliha Erdemir, 46 kez şikayetçi olmasına rağmen sonuç alamadı. Canını korumak için her ay savcılıktan koruma kararı aldırmak zorunda kalan Erdemir, bu duruma isyan edip, sosyal medyadan 'Ölmek istemiyorum' diyerek yardım istedi. Erdemir'in tepkisi, ulusal ve yerel basında haber olarak yer aldı.
3 AY SÜREYLE ELEKTRONİK KELEPÇE
Bunun üzerine harekete geçen Aydın Barosu'nca adres değişikliği nedeniyle hakkında verilen uzaklaştırma kararları tebliğ edilemeyen Murat Cem K. için gereğinin yapılması amacıyla Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verildi. Zeliha Erdemir'in yardım çığlığının ardından kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Didim 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazı gönderildi. Mahkeme yazıya göre, 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 'tedbir kararlarının uygulanmasında hakim kararı ile teknik araç ve yöntemler kullanılabilir' hükmünü içeren 12'nci maddesi gereği Murat Cem K.'nin, boşandığı Zeliha Erdemir'e yaklaşmaması için elektronik kelepçe ile 3 ay süreyle denetlenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, 3 ayın sonunda tedbir kararını gözden geçirecek, kelepçeyi takmaması halinde Murat Cem K.'ye 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanacak. Tedbir kararının ihlaline göre, zorlama hapis süresinin 30 güne çıkarılabileceği de kararda yer aldı.
ARIZALI OLDUĞU ANLAŞILDI
Mahkemenin bu kararı üzerine Didim Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Murat Cem K.'ye elektronik kelepçe takıldı. Kısa süre içinde arızalı olduğu anlaşılınca Murat Cem K. için yeni kelepçe istendi. Yeni elektronik kelepçenin, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden 1 hafta sonra geleceği belirtildi.
Zeliha Erdemir, kelepçenin arızalı olduğuna şaşırdıklarını belirterek, "Murat Cem K.'ye elektronik kelepçe takıldığını biz 1 gün sonra öğrendik. Ancak avukatlarım emniyeti arayarak elektronik kelepçe konusunda bilgi edinmek istediğinde şaşkınlık yaşadı. Kelepçenin arızalı olduğu söylendi. Yenisinin getirilerek, takılacağını öğrendik. İnşallah bu elektronik kelepçe caydırıcı bir süreç olur ve birçok kişiye de örnek teşkil eder" dedi.

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