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Zeliş öğretmen "küresel ödül"üne kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:24 | Son Güncelleme

İzmir'in Menemen ilçesinde görev yaptığı köy okulunda gerçekleştirdiği projelerle yılın küresel öğretmenleri arasına giren Zeliş Kurt, Hindistan'da düzenlenen törenle ödülünü aldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesindeki köy okulunda sınıf öğretmenliği yaparken öğrenci ve veliler için geliştirdiği projelerle Hindistan merkezli uluslararası bir vakfın yaptığı değerlendirmeye giren ve 2019'un başarılı öğretmenleri arasına seçilen Zeliş Kurt, ödülünü bu ülkede düzenlenen törenle aldı.

Haykıran Adem Saatçi İlkokulu sınıf öğretmeni Zeliş Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan merkezli AKS Education'ın organize ettiği "Küresel Öğretmen Ödül Komitesi"nin yaptığı değerlendirmede 2019 yılının "en iyi öğretmenleri" arasına girmeyi başardığını kaydetti.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir otelde düzenlenen ve Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın da katıldığı törende ödülünü aldığını anlatan Kurt, bu ödülü tüm köy okulu öğretmenlerine adadığını ifade etti.

Kurt, şöyle konuştu:

"Kırsal bir bölgede, bir köy okulunda değişimin bir parçası olmak benim için büyük bir gurur. Yapmış olduğum çalışmaların uluslararası bir platformda ses getirmesi ülkem adına büyük bir onurdur. Ödül töreni sürecinde beni destekleyen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve ilgililere çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü tüm köy öğretmenleri ve 10 yıldır çalışmış olduğum Haykıran köyü adına aldım.''

Zeliş öğretmen "küresel ödül"üne kavuştu

- İzmir'in Menemen ilçesinde görev yaptığı köy okulunda gerçekleştirdiği projelerle yılın küresel öğretmenleri arasına giren Zeliş Kurt, Hindistan'da düzenlenen törenle ödülünü aldı

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izmir öğretmen Zeliş Kurt

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