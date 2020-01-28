MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Zemheri 3. bölümden yeni fragman yayınlandı! Ertan ve Ayaz karşı karşıye geldiyor! Zemheri yeni bölümde neler olacak?

Zemheri 3. bölümden yeni fragman yayınlandı! Ertan ve Ayaz karşı karşıye geldiyor! Zemheri yeni bölümde neler olacak?

DİZİ HABERLERİ  | 28.01.2020 23:04 | Son Güncelleme

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Zemheri dizisinin 3. bölümünden 3. fragman yayınlandı. Ertan ve Ayaz’ın karşı karşıya geldiği, Firuze’nin babasını cezaevinden kurtarmak için çabaladığı tanıtımda Ayaz, verdiği yalan ifadeyi değiştirmek istiyor. Yasin’in Faruk’a şok teklifi ekran başındakileri şaşırtırken, Ayaz’ın annesine veda ettiğini hissettiren sözleri merak uyandırıyor. İşte Zemheri 3. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti.

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerde oynadığı Zemheri dizisinin 29 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 3. bölümünde, Firuze babasının hapse girmesinde Ayaz’ın da parmağı olduğunu anladığı an büyük bir yıkım yaşıyor.

Zemheri (7)

ZEMHERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İçindeki aşk ve öfke birbirleriyle savaşırken Ayaz tek aşkı Firuze’nin babasına sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı içindedir. Firuze’nin babasını kurtarmak için Demirkan Holding’e dönmekten başka çaresi kalmamıştır. Bunun için Ertan’ı ikna etmenin bir yolunu bulmak zorundadır. Evlilik hazırlıklarına devam eden Berrak aileleri yakınlaştırmak için evde bir yemek organize eder. Bu organizasyondan haberi olmayan Ayaz için yemek her anlamda büyük bir sürpriz olacaktır.
Zemheri (2)

Faruk’un paraları kaptırdığını öğrenen Aliye büyük bir yıkım yaşar. Parasızlığın ve çaresizliğin üstüne bir de sokakta kalma tehlikesiyle yüz yüze gelen Aliye bütün acısını tek umudu saydığı oğlundan çıkarır. Faruk annesinin gözünde hayal kırıklığı olmaya dayanamaz ve ev sahibi Yasin’den beklenmedik bir teklif alır. Kaderin iki masum âşıkla işi henüz bitmemiştir. Ayaz’ın Firuze’nin yüzüne bakacak gücü, Firuze’nin de Ayaz’ın sesini duyamaya tahammülü yoktur. İkili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Yaşar Pınar’ın kurtuluşu Ayaz’ın iki dudağı arasındadır artık. Ya konuşup Firuze’nin babasını kurtaracak ya da susup annesinin özgürlüğü karşılığı verdiği sözü tutacaktır. Ayaz büyük bir kararın eşiğindedir.

Zemheri (6)
Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan, Ay Yapım imzalı Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimiKızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zemheri, Zemheri 3. bölüm fragmanı, zemheri fragman,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tutunamayanlar neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Yapımcıdan açıklama! Tutunamayanlar 4. bölüm fragmanı yayınlandı

Tutunamayanlar neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Yapımcıdan açıklama! Tutunamayanlar 4. bölüm fragmanı yayınlandı

Kadın dizisi 81. ve final bölümü fragmanı yayınlandı! Arif ve Bahar finalde evleniyor mu? Kadın 80. son bölüm izle

Kadın dizisi 81. ve final bölümü fragmanı yayınlandı! Arif ve Bahar finalde evleniyor mu? Kadın 80. son bölüm izle

Babil 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Babil'de İrfan harekete geçiyor: Ne yapacaksak hemen yapalım

Babil'de operasyon başlıyor!

Özcan Deniz'in Kral dizisinde flaş gelişme!

Özcan Deniz'in Kral dizisinde flaş gelişme!

Mucize Doktor 20. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dr. Ferman'a ölümcül virüs bulaşıyor! Hastanede salgın hastalık paniği

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılık! Murat Özben veda ediyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılık! Murat Özben veda ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.