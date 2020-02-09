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Zemheri 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri'de Firuze'nin gerçek kimliği ortaya çıkıyor mu?

DİZİ HABERLERİ  | 09.02.2020 23:02 | Son Güncelleme

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Zemheri dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Acısı gözlerinden okunan Firuze’nin hiçbir şey anlatmayan Ayaz’dan şüphelendiği tanıtımda Mehveş’in sözleri, “Firuze’nin gerçek kimliği ortaya çıkacak mı?” sorusunu akla getiriyor. Ayaz, Ertan konusunda Firuze’yi bir kez daha uyarıyor. Aliye’nin kapısına gelen Ertan’ın neler yapacağı merakla beklenirken, Firuze’nin endişeli halleri dikkat çekiyor. İşte Zemheri 5. yeni bölüm fragmanı.

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerde oynadığı Zemheri dizisinin 12 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 5. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

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ZEMHERİ’NİN 4. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Zemheri son bölümde, annesinin özgürlüğüyle sınanan Ayaz yine Ertan'a hayır diyemedi. Firuze ise bir kez daha Ayaz tarafından yarı yolda bırakılmanın acısıyla yıkıldı. Ayaz'dan gözyaşları içinde hesap soran Firuze'nin "Sen beni daha kaç kez öldüreceksin!" sözlerinin dikkat çektiği bölümde Firuze ve Yaşar'ın adliye önünde yaşadığı duygusal anlar seyircileri derinden etkiledi. Ayaz annesini kurtarmış olsa da masum bir insanın hapiste kalmasına engel olamadığı ve Firuze’ye verdiği sözü tutamadığı için vicdan azabı çekti. Öfkesine hakim olamayan Ayaz, Ertan’la büyük bir hesaplaşma yaşadı. Ayaz'ın arabayı hızla sürüp kaza yaptığı dakikalar ekran başındakilere korku dolu anlar yaşattı. Firuze daha fazla yalan söyleyemeyeceğini anlayarak tüm gerçekleri Önder'e anlattı. Önder olayı araştırmaya başlayınca Ayaz'ın babasının kayıp olduğunu öğrendi. Ayaz, Firuze'nin babasını kurtarmak amacıyla holdingde olduğunu anlayarak onun işe geri dönmesine yardım etti.

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Safiye ile bağlarını güçlendirmek isteyen Berrak, ilişkilerini ilerletmek için Safiye'yi evlendikten sonra oturmak istedikleri eve götürdü. Bu ev gezisine katılmak zorunda kalan Firuze, Ayaz'ın başka bir kadınla kuracağı yuvaya yüreği yanarak şahitlik etti. Bütün bunlar olurken Safiye, Ayaz ve Firuze'den şüphelendi ancak istediği cevabı alamadı. Ertan'ın Firuze'ye olan ilgisi giderek artarken, Ayaz ikisi yan yana gelmesin diye elinden geleni yaptı. Aliye'nin boşanmak istemesi Yaşar'ı şoke ederken Faruk, hırsızlık yaparak borçlarını ödemeye çalıştı.

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Firuze'nin, Ayaz'a hesap sorduğu ve gerçekleri anlatmasını istediği final anında, Faruk'un Demirkan Holding'e gelmesiyle heyecan arttı. Bu sırada Ertan, Yaşar'ın karşısına büyük bir teklifle çıktı. Bütün suçu üstlenmesini isteyen Ertan bunun karşılığında ailesine yardım etmeyi teklif etti. Yaşar’ın teklifini kabul etmemesiyle deliye dönen Ertan, Yaşar’dan Firuze ismini duyduğunda ise şüpheye düştü. Ertan, Yaşar’ın kızı Firuze Pınar’ı bulabilecek miydi?

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Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan, Ay Yapım imzalı Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.

Zemheri Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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