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  4. Zemheri dizisi 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Zemheri ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

Zemheri dizisi 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Zemheri ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 05.01.2020 21:44 | Son Güncelleme

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan Ay Yapım imzalı Zemheri’nin yayın tarihi belli oldu. 15 Ocak Çarşamba akşamı Show TV’de ekran serüvenine başlayacak Zemheri heyecanla bekleniyor. Peki Zemheri konusu nedir?

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor’un yer aldığı dizi oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor.

ZEMHERİ GENEL KONSU NEDİR?

Yönetmen koltuğunda ‘Aşk-ı Memnu’, ve ‘Kara Sevda’ gibi Türk dizi tarihinin önemli yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon’un kaleme aldığı ‘Zemheri’ yayınlanan yeni tanıtımıyla ekranlarda bomba etkisi yaratacağa benziyor.

Zemheri (2)

İzleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorgulayacakları bir hikayeye davet eden Zemheri’nin ilk bölüm 2. tanıtımında Aliye’nin (Zerrin Tekindor) Firuze’ye (Ayça Ayşin Turan) içini döktüğü anlar ve verdiği nasihatler dikkat çekerken, Firuze gözyaşlarına hakim olamıyor. Ayaz (Alperen Duymaz) ve Berrak’ı (Hazal Filiz Küçükköse) gören Firuze’nin vereceği tepki ise merakla bekleniyor.

Zemheri (3)

Zemheri 15 Ocak Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de!

Zemheri (4)

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