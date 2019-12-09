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Zemheri dizisinden ilk fragman yayınlandı! Zemheri oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 09.12.2019 20:43 | Son Güncelleme

Show TV’de ekrana gelecek, Ay Yapım’ın bu sezon merakla beklenen dizisi Zemheri yakında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Zemheri dizisinden ilk fragman da yayınlandı.

Hilal Saral'ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon'un kaleminden çıkan Ay Yapım'ın Show TV'de ekranlara gelecek dizisi 'Zemheri'den ilk tanıtım yayınlandı. Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor'un yer aldığı oyuncu kadrosuyla dizi şimdiden merakla bekleniyor.

Zemheri (3)

Yönetmen koltuğunda 'Aşk-ı Memnu', ve 'Kara Sevda' gibi Türk dizi tarihinin önemli yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral'ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon'un kaleme aldığı 'Zemheri'nin heyecan yaratan ilk tanıtımı yayınlandı.

Zemheri (2)

Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi genç ve usta isimleri buluşturan dizi, izleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorgulayacakları bir hikayeye davet edecek.

Zemheri (4)

Yakında Show TV'de ekrana gelecek dizinin aşk dolu sahnelerle başlayan ilk tanıtımdaki iş kazası sahnesi şimdiden büyük ilgi çekti.

zemheri


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
7. bölümde finali gelir oyuncular dırt
aşk olmadan dizi olmazmı herşey onoun üstünemi kurulu hep dizler aşkdiye başlıyor sonrası millet bunlardasn öğreniyor
ne kadar idalı olursa olsun ilkdefa yönetmeni akrablarına saygı duyacak intrnet fenomeni olarak 4 bölüm sonra finali görür fazla yaşamaz
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