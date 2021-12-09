Zemheri nedir, ne demek? 2021 zemheri ne zaman?

Zemheri, aralık ayında başlayan ve 40 gün boyunca devam eden kış mevsiminin en soğuk zamanlarına verilen addır. Özellikle İstanbul'da bir sıcak bir soğuk havalar etkisini gösterirken güneş henüz etkisini kaybetmedi. Peki zemheri ne zaman?

ZEMHERİ NE ZAMAN?

Zehmeri kelimesi Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluştu. Kışın en şiddetli vaktini ifade etmek için kullanılan zemheri kelimesi halk arasında karakış olarak biliniyor.

22 Aralık ile 30 Ocak arasında görülen 40 günlük soğuk kış dönemi halk tarafından Zemheri Ayı olarak kabul ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliği bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.

Meteoroloji uzmanları tarafından aktarılan bilgiye göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar meydana gelir. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar düşer. Böylece zemheri ayında hastalıklar sık sık görülür. Kış vaktine eski dilde zemheri denirdi.



