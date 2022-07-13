Zemheri'nin Berrak'ı Hazal Filiz Küçükköse mini şortlu sahil pozlarıyla olay yarattı!

Zemheri dizisinin başarılı oyuncusu Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerinin yüreklerini hoplatmaya devam ediyor. Güzelliği ve muhteşem fiziğiyle dikkat çeken Hazal Filiz Küçükköse son paylaşımıyla adeta sosyal medyayı salladı.

MİNİ ŞORTLU POZLARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Her fırsatta özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, mini şortlu pozlarıyla olay yarattı.

Sahilde mini şortlu ve göbeği açık pozlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu Instagram'ı adeta yıktı geçti.

Küçükköse'nin bu pozları sonrasında takipçileri paylaşımı adeta beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Takipçilerinden bazıları pozların altına, "Güzellikte çığır açtın" ve "Işık saçıyorsun" gibisinden yorumlarda bulundu.





