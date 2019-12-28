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  4. Zemin katta çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi: 1 gözaltı

Zemin katta çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi: 1 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 01:15 | Son Güncelleme

ADANA'da, 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, panik yarattı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, panik yarattı. Dumandan etkilenen ve evlerinde mahsur kalan biri çocuk, biri 5 aylık hamile kadın toplam 11 kişi, itfaiye erlerince kurtarıldı. Evin yanmasına neden olduğu öne sürülen ev sahibinin oğlu Kerem K., polis tarafından gözaltına alındı.
Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46030 Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede oğlu Kerem K. ile oturan Banu K. (65), saat 23.00 sıralarında evini saran alevleri fark edip, kendisini dışarıya attı. Komşularını uyandıran Banu K., daha sonra itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, evi tamamen sarıp, üst kat balkonlarına da hafif şekilde sıçrayan yangına, üç araç ile müdahale etti. İtfaiye erleri, yoğun dumandan etkilenen ve alevlerden dolayı evden çıkamayan biri çocuk, biri 5 aylık hamile kadın 11 kişiyi, merdivenli araçla birer birer kurtardı. 8 kişi, ambulanslarda ayakta tedavi edilirken, 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatte söndürülen yangın, binada büyük çaplı hasara neden oldu. Yapılan incelemede evi kundakladığı ileri sürülen ev sahibinin oğlu Kerem K., gözaltına alındı.
Polis, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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