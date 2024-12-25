HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Zemin kırıldı, 180 kiloluk aşçı içine düştü! AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu

Zemin kırıldı, 180 kiloluk aşçı içine düştü! AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.12.2024 23:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otelde çalışan bir aşçıbaşı telefonla konuşmak için çıktığı iskekenin çökmesi sonucu düştü. Düştüğü yere sıkışan 180 kiloluk aşçı için ekipler seferber oldu. 1 saatlik uğraşın ardından yerinden çıkarıbilen aşçının sağlık durumunun iyi olması sevindirdi. Aşçı kendi için çağrılan özel donanımlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Zemin kırıldı, 180 kiloluk aşçı içine düştü! AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu

Antalya’da bir otelin aşçıbaşı zeminin kırılması sonucu iskelenin alt kısmına düştü. Yaralanan 180 kilogram ağırlığındaki aşçıbaşını çıkarmak için itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri seferber oldu.

AW357861_01

TELEFONLA KONUŞMAK İSTEMİŞTİ

Olay, saat 20.00 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1512 sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde aşçıbaşı olarak görev yapan Kenan Y. (35) telefonla konuşmak üzere otelin iskele kısmına çıktı.

AW357861_04

Kenan Y. telefonla konuştuğu sırada yağış nedeniyle kayganlaşan iskele zemininde ayağı kaydı. Yaklaşık 180 kilogram olduğu öğrenilen aşçıbaşının ağırlığını kaldıramayan iskele zemininin kırılması sonucu aşçıbaşı iskelenin alt kısımdaki boşluğa düştü.

AW357861_03

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kenan Y.’nin yardım çığlıklarını duyan diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hareket etmekte zorlandığı öğrenilen aşçıbaşıyı bulunduğu yerden çıkarmak için seferber olan ekipler genç aşçıbaşının ağırlığı nedeniyle bir hayli zorlandı.

AW357861_05

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartılan ve halati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Kenan Y. kendisi için çağrılan özel donanımlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. (İHA)

AW357861_06

AW357861_07

Anahtar Kelimeler:
antalya Aşçı
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için 'yeni rakam' gündemde: "Tüm çalışanları hayat pahalılığından koruyacak"

Asgari ücret için 'yeni rakam' gündemde: "Tüm çalışanları hayat pahalılığından koruyacak"

Suriye'de birçok il karıştı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Ölü ve yaralılar var

Suriye'de birçok il karıştı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Ölü ve yaralılar var

Asgari ücret tahmini tutunca en düşük emekli maaşı için konuştu

Asgari ücret tahmini tutunca en düşük emekli maaşı için konuştu

Pandemi dönemi görüntüleri yeniden gündem oldu! Tepki çeken zabıta görevinden alındı

Pandemi dönemi görüntüleri yeniden gündem oldu! Tepki çeken zabıta görevinden alındı

Baba ve oğlunun katleden 4 kardeş samanlıkta yakalandı!

Baba ve oğlunun katleden 4 kardeş samanlıkta yakalandı!

Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı! Çalıştıkları hastane terör örgütüyle anlaşmalı çıktı

Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı! Çalıştıkları hastane terör örgütüyle anlaşmalı çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.