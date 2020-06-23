Zencefil Zayıflatır mı? Zayıflamak İçin Zencefil Nasıl Kullanılmalı?

Kökeni Hindistan'a dayanan ve aynı ismi taşıyan bitkinin kökünden elde edilen zencefil, ham olarak satın alınıp çeşitli şekillerde tüketilebileceği gibi toz haline getirilerek baharat şeklinde tüketilmeye de uygundur. Hem modern hem de geleneksel tıpta oldukça yaygın olarak kullanılan bir bitki olan zencefil, özellikle metabolizmaya sağladığı faydalar ve iştah kesici özelliği ile ön plana çıkar. Aynı zamanda mide bulantısı ve sindirim sorunları başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği de bilinir.
Zencefil tüketmenin faydaları:
- Zencefil, ihtihap giderici etkisi en yüksek besinler arasındadır.
- Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.
- Mide asidi ve safra miktarını dengeler. Özellikle et yemeklerine ilave edildiğinde sindirimi ve hazmı kolaylaştırır.
- Çoğu durumda mide bulantısı problemini ortadan kaldırır, kusmayı önler. Özellikle hamilelik döneminde yaşanan bulantı problemi için zencefil tüketilmesi önerilir.
- Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların önlenmesinde etkilidir. Zencefil-bal karışımı bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı verilen mücadeleye destek olur.
- Şişkinlik ve hazım gibi problemlere iyi gelir.
- Özellikle kolay bozulan gıdalar nedeniyle meydana gelen zehirlenmelere karşı etkilidir.
- Ateşli hastalıkların tedavisinde zencefilin ateş düşürücü özelliğinden faydalanılabilir.
- Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olur.
- Regl dönemlerinde ortaya çıkan karın ağrılarını giderir.
- Orta yaşın üstündeki bireyler için kolesterolü düşürücü ve dengeleyici etkiye sahiptir.
- Kas ağrılarının giderilmesine yardımcı olur.
- İçerisinde bulunan gingerol maddesi sayesinde kanserli hücrelere karşı vücudun verdiği mücadeleye destek olur.
- İçerdiği çok sayıda antioksidan sayesinde, yaşın ilerlemesine bağlı olarak beyinde meydana gelen inflamasyonları en aza idirir. Böylece alzheimer gibi sorunların önüne geçilmiş olur.
- Saç köklerini güçlendiren ve saçların parlak bir görünüme kavuşmasını sağlayan zencefil, aynı zamanda kepek oluşumunu da engeller. Zeytinyağı ve iki çorba kaşığı toz zencefilin karıştırılmasıyla hazırlanan karışımın harici olarak saça uygulanması bu faydaların ortaya çıkmasını sağlar.
- Kadınların en büyük sorunlarından biri olan selülitlerin önlenmesi için bir miktar zencefil tozu ile rendelenmiş zencefil, deniz suyu ile birlikte karıştırılıp ilgili bölgeye sünger yardımıyla sürülebilir.
- Zencefilin içerisinde B3, B6 vitaminleriyle birlikte magnezyum, sodyum, kalsiyum ve fosfor gibi pek çok mineral yer alır.
Zencefilin Metabolizmaya Etkisi Nasıl Olur?
Metabolizmaya birçok açıdan faydası bulunan zencefil:
- Özellikle hazmı kolaylaştırarak sindirim sistemini düzenler.
- Hem midenin hem de kalın bağırsağın işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olarak tüketilen besinlerin vücutta daha kolay işlenmesini sağlar.
- Zencefil, vücut ısısını artıran termajonik özellikte bir bitkidir.
- Bu sayede yağların yakılması konusunda metabolizmaya yardımcı olur.
- Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır.
- Bunun yanı sıra ara öğünlerde tüketildiğinde tokluk sağlayarak da zayıflamaya yardımının dokunduğu söylenebilir.
- Zencefil tüketimi sayesinde vücutta yakılan yağ miktarının artmasıyla birlikte yağ kütlesi kaybedilirken kas oranı artar.
- Bu sayede sporcular için de ideal bir yiyecektir.
Zencefil Zayıflatır mı?
Zencefil, yapılan egzersizlerin vücut ısısını artırarak kalori yakımına destek olmasına benzer bir etkiye sahiptir. Üstelik kalorisi de oldukça düşük bir bitkidir. Yapılan araştırmalar, düzenli olarak zencefil tüketilen kişilerin kilo verme hedeflerine daha çabuk ulaştığını ortaya çıkarmıştır. Özetle zencefilin zayıflamaya etkisi, metabolizmayı hızlandırarak tok tutması ile açıklanabilir.
Öte yandan kan şekerini düzenleyip dengeleyerek tokluk hissini artıran zencefilin iştaha etkisi doğal bir bastırıcı olarak bilinir. Zayıflama ve kilo verme süreci vücut yapısına göre değişiklik gösterir. Bu nedenle yiyeceklerin herkesin bedeninde ortaya çıkardığı sonuçlar değişkenlik gösterir. Sadece zencefil ile zayıflamak tabii ki mümkün değildir. Fakat zencefil, sağlıklı bir diyete yardımcı olur. Düzenli ve dengeli bir diyete, düzenli egzersiz ve zencefil eklendiğinde ideal kiloya kavuşulur.
Zencefil Ne Kadar Sürede Zayıflatır?
Zencefil kısa sürede kilo vermek isteyenlere fazlasıyla yardımcı olur. Düzenli olarak 10 gün boyunca tüketilen zencefil, bu süre sonunda karın bölgesindeki şişliğin inmesine, vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur.
10 günün sonunda ise kilo verme süreci başlar.
Zencefil, diyet yapanların sıklıkla karşılaştığı kabızlık sorununu çözmeye yardımcı olur. Bağırsakları düzenleyip dengeleyerek, dışkının vücuttan atılmasını sağlar. Bu sayede zayıflama süresi kısalır. Ayrıca zencefilin zayıflama sürecine daha hızlı etki etmesi için ne zaman tüketildiği de önemlidir.
Gün içerisinde sabah uyanır uyanmaz içilen zencefil çayı, hem gün boyu zinde kalmaya hem de yağ yakmaya yardımcı olur. Zencefil çayı tükettikten sonra aradan 9 saat geçmesine dikkat edilmelidir. Zencefil ile hazırlanan karışımların arka arkaya içilmemesi gerekir. İçilecek bir sonraki zencefil çayı, akşam yemeğinden bir saat önce olabilir. Bu sayede hem iştah azalması, hem de tokluk hissi kendini gösterir.
Zencefil ile Hazırlanacak Zayıflama Karışımları
1. Yoğurt- zencefil karışımı
Kilolarıyla başı dertte olan hemen herkesin şikayetçi olduğu göbek yağları, görsel açıdan yarattığı rahatsızlığın yanı sıra pek çok sağlık problemine de davetiye çıkarır. Düzenli olarak tüketilen yoğurtlu zencefil kürü, göbek bölgesindeki yağların eritilmesine destek olur.
Malzemeler:
-
4 çorba kaşığı yağsız yoğurt,
-
1 çay kaşığı toz tarçın,
-
1 çay kaşığı
zerdeçal tozu,
-
1 çay kaşığı zencefil tozu,
-
1 çay kaşığı zeytinyağı
Yapılışı:
- Bir kaseye önce yoğurdu, sonra yukarıdaki malzemelerin tamamını koyun ve karıştırın.
- Hazırladığınız bu kürü öğünlerden bir saat kadar önce aç karnına tüketin.
2. Yeşil çay- zencefil karışımı
Yeşil çay ve zencefil ile hazırlanan karışım, hızlı bir şekilde yağ yakarak zayıflamak için tercih edilebilecek ideal tariflerden bir tanesidir.
Malzemeler:
- Birkaç dilim limon,
- Birkaç dal nane,
-
1-2 dilim taze zencefil,
-
4-5 yaprak fesleğen,
- yeşil çay yaprakları
Yapılışı:
- Önce 2 bardak suyu bir tencerede kaynatın.
- Ardından bu suyun içerisine zencefil dilimleri ilave edin.
- Biraz karıştırdıktan sonra fesleğen, nane ve yeşil çay yapraklarını da tencerenin içerisine atın.
- İyice karıştırıp soğumaya bırakın.
- Karışım soğuduktan sonra içerisine limon ilave edin ve aç karnına tüketin.
3. Zencefil- tarçın karışımı
Zencefil ve tarçın ile zayıflamak, bu iki bitkisel ürünün de zayıflamaya etkisinin büyük olmasından dolayı diyet dönemlerinde çoğu kişi tarafından tercih edilen bir yöntemdir.
Malzemeler:
-
2 adet çubuk tarçın,
-
1 çorba kaşığı karanfil,
-
1 adet ceviz büyüklüğünde taze zencefil,
- yaklaşık 3-4 su bardağı su
Yapılışı:
- Karanfil, çubuk tarzın ve taze zencefili çok ince bir şekile keserek derin bir tencerenin içerisine koyun.
- Üzerine 3-4 su bardağı su ekleyip kaynattıktan sonra soğumaya bırakın.
- Hazırladığınız bu karışımı sabah kahvaltısından ve akşam yemeğinden yarım saat kadar önce aç karnına tüketin.
- Bu karışım metabolizmayı hızlandırarak tokluk hissini artırır.
- Ayrıca vücuttan toksin atılmasına yardımcı olur, vücuttaki kan şekerini düzenler.
4. Limon- zencefil karışımı
Limon ve zencefil ile kilo vermek, metabolizmayı hızlandırarak kilo verme çabası içinde olan kişiler için ideal bir yöntemdir. Zencefilli limonlu su faydaları, vücuttaki çeşitli mekanizmaların işlevlerinin yanı sıra zayıflama konusunda da kendini gösterir. Vücudun şeker seviyesini düzenleyerek sindirim sistemini hızlandırır.
Malzemeler:
- Toz zencefil,
- Bal,
- Limon suyu,
- Su
Yapılışı:
- Bir tatlı kaşığı toz halindeki zencefili, bir tatlı kaşığı ve yarım limonun suyuyla birlikte küçük bir tencerede karıştırın.
- Üzerine bir su bardağı kaynar su ilave edin.
- Bu karışımı günde iki ya da üç kez için.
- Özellikle aç karnına içildiğinde etkisini daha fazla gösterir.
- Karışımdan en üst düzeyde verim almak için ise sabah kalkar kalkmaz tüketilmesi önerilir. Bu sayede metabolizma hızlanır.
5. Zencefil- su karışımı
Malzemeler:
1,5 litre su),
-
5 çorba kaşığı yani yaklaşık olarak 50 gr ince dilimlenmiş zencefil (Bir adet zencefilin kökünü de kullanabilirsiniz.)
Yapılışı:
- Öncelikle derin bir tencerede 1,5 litre suyu kaynatın.
- Kaynayan suya ince ince dilimlenmiş olan zencefilleri ilave edin.
- Bu karışımı bir yada iki dakika boyunca kaynatın.
- Daha sonrasında ise karışımı 10-15 dakikalık süre boyunca dinlenmeye bırakın.
- Karışım dinlenip demlendiğinde tüketilmeye hazır olur.
- Gün boyunca zencefilli zayıflama suyunu yemeklerden yaklaşık yarım saat önce tükettiğiniz takdirde zayıflama sürecine önemli ölçüde destek olmuş olursunuz.
6. Zencefil- keten tohumu-yoğurt karışımı
Toz zencefil ile zayıflamak da en az taze zencefil ile uygulanan kürlerle aynı ölçüde etkilidir.
Malzemeler:
-
Yoğurt,
- Keten tohumu,
- Toz zencefil,
- Kekik,
- Karabiber
Yapılışı:
- Bir kase yoğurdun içine bir tatlı kaşığı toz haline getirilmiş olan keten tohumu ile bir çay kaşığı toz zencefil ekleyin.
- İyice karıştırdıktan sonra bir çay kaşığı kekik ve bir çay kaşığı toz karabiber ekleyin.
- Eklediğiniz baharatları da iyice karıştırın.
- Bu karışımı ana öğünlerden önce tüketin ve üzerine su için.
- Bu sayede iştahınız kesilecek ve daha az yemek yiyeceksiniz.
Zencefil Ne Kadar Tüketilmeli?
Keskin bir bitki olması sebebiyle günlük zencefil kullanımına dikkat etmek gerekir. Çoğu kaynak ve diyetisyenin hem toz hem de taze zencefilin günlük tüketim miktarı için önerisi yaklaşık 4 gram kadardır.
Günlük bir çay kaşığı toz zencefil yetişkin bir birey için yeterli olacaktır. Taze zencefilin ise, küçük bir ceviz büyüklüğünde olması gerekir. Gün içerisinde çok fazla tüketilen zencefil, mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Ayrıca gereğinden fazla tüketildiğinde midede hazmı da zorlaştırır.
Zencefil tüketilmemesi gereken durumları ve bireyleri sıralayacak olursak:
- Zencefil tüketimi metabolizmayı hızlandırır. Zencefil tükettikten sonra hareket edilmese bile yağ yakımı devam eder. Dolayısıyla ideal kilonun altında olan bireylerin gereğinden fazla zencefil tüketmesi sakıncalıdır.
- Pıhtılaşma bozukluğunun söz konusu olduğu kişilerin zencefil tüketmesi önerilmez. Çünkü zencefil bu tür hastalıklarda kullanılan ilaçların etkisiz hale gelmesine neden olur.
- Zencefilde bulunan birtakım maddeler, fetüsün düzgün gelişememesine neden olduğundan hamilelerin zencefil tüketmeden önce doktorlarına danışması tavsiye edilir.
- Aynı anda birden fazla ilaç kullanan kişilerin zencefil tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekir.
Zencefilin zararları:
- Zencefil, fazla kullanımı halinde mide yanmalarına neden olabilir. Bu nedenle doktorların önerdiği günlük dozun aşılmaması gerekir.
- Yine fazla kullanılması halinde, kalpte ritim bozukluğu ve vücutta deri döküntüsü yapabilir.
- Günlük alınması gereken doz aşıldığında safra salgısının artmasına neden olur. Safra salgısının gereğinden fazla artması ise bazı safra kesesi hastalıklarını ortaya çıkarabilir. Safra kesesi taşı bu hastalıkların başında gelir.
Faydalandığımız Kaynaklar:
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