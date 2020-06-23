Zencefil Zayıflatır mı? Zayıflamak İçin Zencefil Nasıl Kullanılmalı?

Kökeni Hindistan'a dayanan ve aynı ismi taşıyan bitkinin kökünden elde edilen zencefil, ham olarak satın alınıp çeşitli şekillerde tüketilebileceği gibi toz haline getirilerek baharat şeklinde tüketilmeye de uygundur. Hem modern hem de geleneksel tıpta oldukça yaygın olarak kullanılan bir bitki olan zencefil, özellikle metabolizmaya sağladığı faydalar ve iştah kesici özelliği ile ön plana çıkar. Aynı zamanda mide bulantısı ve sindirim sorunları başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği de bilinir.

Zencefil tüketmenin faydaları:

Zencefil, ihtihap giderici etkisi en yüksek besinler arasındadır.

Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.

Mide asidi ve safra miktarını dengeler. Özellikle et yemeklerine ilave edildiğinde sindirimi ve hazmı kolaylaştırır.

Çoğu durumda mide bulantısı problemini ortadan kaldırır, kusmayı önler. Özellikle hamilelik döneminde yaşanan bulantı problemi için zencefil tüketilmesi önerilir.

Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların önlenmesinde etkilidir. Zencefil-bal karışımı bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı verilen mücadeleye destek olur.

Şişkinlik ve hazım gibi problemlere iyi gelir.

Özellikle kolay bozulan gıdalar nedeniyle meydana gelen zehirlenmelere karşı etkilidir.

Ateşli hastalıkların tedavisinde zencefilin ateş düşürücü özelliğinden faydalanılabilir.

düşürücü özelliğinden faydalanılabilir. Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olur.

Regl dönemlerinde ortaya çıkan karın ağrılarını giderir.

Orta yaşın üstündeki bireyler için kolesterolü düşürücü ve dengeleyici etkiye sahiptir.

Kas ağrılarının giderilmesine yardımcı olur.

İçerisinde bulunan gingerol maddesi sayesinde kanserli hücrelere karşı vücudun verdiği mücadeleye destek olur.

İçerdiği çok sayıda antioksidan sayesinde, yaşın ilerlemesine bağlı olarak beyinde meydana gelen inflamasyonları en aza idirir. Böylece alzheimer gibi sorunların önüne geçilmiş olur.

Saç köklerini güçlendiren ve saçların parlak bir görünüme kavuşmasını sağlayan zencefil, aynı zamanda kepek oluşumunu da engeller. Zeytinyağı ve iki çorba kaşığı toz zencefilin karıştırılmasıyla hazırlanan karışımın harici olarak saça uygulanması bu faydaların ortaya çıkmasını sağlar.

Kadınların en büyük sorunlarından biri olan selülitlerin önlenmesi için bir miktar zencefil tozu ile rendelenmiş zencefil, deniz suyu ile birlikte karıştırılıp ilgili bölgeye sünger yardımıyla sürülebilir.

Zencefilin içerisinde B3, B6 vitaminleriyle birlikte magnezyum, sodyum, kalsiyum ve fosfor gibi pek çok mineral yer alır.

Zencefilin Metabolizmaya Etkisi Nasıl Olur?

Metabolizmaya birçok açıdan faydası bulunan zencefil:

Özellikle hazmı kolaylaştırarak sindirim sistemini düzenler.

Hem midenin hem de kalın bağırsağın işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olarak tüketilen besinlerin vücutta daha kolay işlenmesini sağlar.

Zencefil, vücut ısısını artıran termajonik özellikte bir bitkidir.

Bu sayede yağların yakılması konusunda metabolizmaya yardımcı olur.

Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır.

Bunun yanı sıra ara öğünlerde tüketildiğinde tokluk sağlayarak da zayıflamaya yardımının dokunduğu söylenebilir.

Zencefil tüketimi sayesinde vücutta yakılan yağ miktarının artmasıyla birlikte yağ kütlesi kaybedilirken kas oranı artar.

Bu sayede sporcular için de ideal bir yiyecektir.

Zencefil Zayıflatır mı?

Zencefil, yapılan egzersizlerin vücut ısısını artırarak kalori yakımına destek olmasına benzer bir etkiye sahiptir. Üstelik kalorisi de oldukça düşük bir bitkidir. Yapılan araştırmalar, düzenli olarak zencefil tüketilen kişilerin kilo verme hedeflerine daha çabuk ulaştığını ortaya çıkarmıştır. Özetle zencefilin zayıflamaya etkisi, metabolizmayı hızlandırarak tok tutması ile açıklanabilir.

Öte yandan kan şekerini düzenleyip dengeleyerek tokluk hissini artıran zencefilin iştaha etkisi doğal bir bastırıcı olarak bilinir. Zayıflama ve kilo verme süreci vücut yapısına göre değişiklik gösterir. Bu nedenle yiyeceklerin herkesin bedeninde ortaya çıkardığı sonuçlar değişkenlik gösterir. Sadece zencefil ile zayıflamak tabii ki mümkün değildir. Fakat zencefil, sağlıklı bir diyete yardımcı olur. Düzenli ve dengeli bir diyete, düzenli egzersiz ve zencefil eklendiğinde ideal kiloya kavuşulur.