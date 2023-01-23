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Zencefili kimler kullanamaz, toz zencefilin zararları nedir? Zencefilin yan etkileri nelerdir, zencefil çayı fazla içilirse ne olur?

10.01.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zencefil bağışıklık sistemi başta olmak üzere birçok sağlık problemine iyi geliyor. Zencefilgiller familyasında yer alan zencefil, besin değeri bakımından çok zengindir. Bilimsel adı “zingiber officinale” olan zencefil, çok eski dönemlerden bu yana şifa için kullanılıyor. Tansiyonu düşürme, hazımsızlığa iyi gelme, enfeksiyonla savaşma gibi pek çok özelliği olsa da her ürün gibi zencefilin de bazı zararları ve yan etkileri vardır. Peki, zencefil çayı fazla içilirse ne olur?

Zencefili kimler kullanamaz, toz zencefilin zararları nedir? Zencefilin yan etkileri nelerdir, zencefil çayı fazla içilirse ne olur?

İçindekiler

  • Zencefil günde ne kadar tüketilmeli?
  • Zencefili kimler kullanamaz?
  • Zencefilin yan etkileri nelerdir?
  • Toz zencefilin zararları nedir?
  • Zencefil uykusuzluk yapar mı?
  • Zencefilin tansiyona zararı var mı?
  • Zencefil çayı fazla içilirse ne olur?
  • Zencefilin faydaları nelerdir?

Sarı-kırmızı renkte çiçekleri olan zencefil yaklaşık bir metre kadar boya ulaşabiliyor. Zencefil ince uzun yapraklıdır. Sarı ve kırmızı renklerde çiçek açan bu bitkinin kök yumrularından hem ilaç hem de baharat yapılıyor. Çin başta olmak üzere Hindistan, Japonya, Endonezya ve Vietnam gibi ülkelerde yetişen bir bitkidir. Farklı birçok tatlı ve et yemeklerinde kullanılan çok yıllık bitki olarak biliniyor. Zencefil baharat olarak kullanılabilirken aynı zamanda bitki çayı ya da yemeklerde aroma verici olarak da kullanılabilir.

Zencefil günde ne kadar tüketilmeli?

Zencefil sağlıklı bir bitki olduğu için birçok kişiye tüketmesi için önerilmektedir. Vücuda pek çok açıdan fayda sağlamaktadır. Yalnız fazla tüketildiği zaman insan sağlığına zararları da olabiliyor. Zencefil belirli miktarlarda tüketilmelidir. Uzmanlara göre zencefil tüketimi 2 gramı geçmemelidir. Zencefil 2 gramdan fazla tüketilirse insan sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Çay şeklinde zencefil tüketilecekse günlük 2 fincanı geçmemesi gerekiyor. Günde 2 fincandan fazla zencefil çayı tüketilirse zencefilin zararları, yararlarından daha fazla olur. Bu nedenle her ürün gibi zencefil de doğru ve kararında kullanılmalıdır.

Zencefili kimler kullanamaz?

Zencefil sağlıklı bitki olmasına rağmen aşırı tüketildiğinde yan etkilere sebep olabiliyor. Zencefilin tüketim miktarı ve doğru kullanımıyla ilgili bir uzmandan yardım almanızı öneririz. Zencefil, aroma ve besin değerleri bakımından çok zengindir. Bu durumda bazı kişilerde probleme sebep olabiliyor. Zencefili kullanmaması gereken kişileri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Sindirim sistemi rahatsızlığı olan ya da zayıf olan kişiler
  • Bağırsak hastaları
  • Ülser gibi mide rahatsızlıkları olan kişiler
  • 2 yaşının altındaki çocuklar
  • Kan sulandırıcı kullananlar
  • Tansiyon hastaları
  • Hamileler ve anneler

Zencefilin yan etkileri nelerdir?

Zencefil faydalı olmasının yanında çok dikkatli tüketilmesi gereken de bir bitkidir. Zencefilin yan etkileri az olsa da yine de dikkatli kullanımında fayda vardır. En çok bilinen yan etkisi şişkinlik yapması ve midede ekşimeye neden olmasıdır. Herhangi bir yan etki yaşamamak için mutlaka doktora danışmalı ve önerilen miktarlarda kullanmak gerekir. Zencefilin yan etkileri:

  • Mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Reflü, mide ekşimesi gibi rahatsızlıkları ortaya çıkarabilir.
  • Çok güçlü besin olduğu için sindirim sistemi zayıf olanlarda problem yaratabiliyor.
  • Safra üretimini artırır.
  • Tansiyonun düşmesine neden olur. Düşük tansiyonlu kişiler zencefil tüketirken çok dikkatli olmalıdır.
  • Bağırsağın dengesini bozarak gaz ve ishal gibi rahatsızlıklara sebep olur.
  • Hamilelerde düşük riskine yol açabilir.

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Toz zencefilin zararları nedir?

Toz zencefil sağlığa faydalı olmasına rağmen zararları da olan bir bitkidir. Toz zencefilin zararları şu şekilde özetlenebilir:

  • Tansiyonu aşırı düşürür.
  • Safrada taş oluşturur.
  • Aroma yoğunluğundan dolayı alerjik tepkimelere neden olur.
  • Bağırsaklarda iltihap ve tıkanıklığa sebep olabilir.
  • Fazla tüketilirse kalp ritmini bozar.

Zencefil uykusuzluk yapar mı?

Zencefilin yan etkileri olabilse de genel olarak zencefil insan vücudu için zencefil faydalı bir bitkidir. Yalnız bilinçsiz ve aşırı tüketildiğinde insan sağlığını bozabilir. Zencefilin yan etkileri içerisinde uykusuzluğa sebep olduğuna dair kesin bilgi yoktur. Direkt olarak uykusuzluk yapmak ya da uyku açmak gibi bir özelliği olmasa da uykudan önce zencefil tüketiminin fazla olması çeşitli rahatsızlıklara neden olarak dolaylı yoldan uykusuzluk yapabilir. Bu bağlamda doğru miktarlarda tüketildiğinde zencefil uykusuzluk yapmaz ya da uyku açmaz.

Zencefilin tansiyona zararı var mı?

Zencefilin yan etkileri arasında tansiyona zararı olup olmadığı çok merak ediliyor. Zencefilin tansiyonu yükseltme gibi bir durumu yoktur. Fakat içerisinde yer alan kimyasal bileşenler, hipertansiyon şeklinde ifade edilen yüksek kan basıncını azaltır. Zencefil tansiyon düşürücü olarak kullanılan doğal bir üründür ancak fazla kullanılırsa tansiyona zarar verir. Yalnız yüksek kan basıncının dengelemek amacıyla gelişi güzel kesinlikle tüketilmemelidir. Yüksek kan basıncını dengelemek için en doğru zencefil tüketim miktarını doktorunuz belirler. Doktorunuza danışmanız daha sağlıklı sonuçlara ulaşmanızı sağlar.

Zencefil çayı fazla içilirse ne olur?

Tüm bitkilerin olduğu gibi zencefil çayının da yan etkileri vardır. Bu yan etkiler aşırı tüketime ya da kişideki rahatsızlıklara göre değişiyor. Kullanım esnasında çok dikkatli olmanız gerekiyor. Zencefil çayının kanı inceltme özelliği vardır. Bundan dolayı kanama bozukluğu yaşayanların zencefil çayını tüketmesi doğru değildir. Zencefil çayı aynı zamanda mide ekşimesi, gaz ve ishal problemine de neden olabilir. Zencefil çayının kan basıncını azaltma gibi bir durumu da vardır. Kan basıncını azaltarak tansiyonu düşürür. Yüksek tansiyonlular için yan etki oluşturmazken düşük tansiyonluların çok dikkatli tüketmesi gerekiyor. Reflü tetikleyen yan etkisi vardır. Uzmanlar reflü rahatsızlığı olanların zencefil çayını tüketmesini önermiyor. Aynı zamanda hamilelerin de zencefil çayını tüketmemesi önerilir çünkü düşük riski yaratabilir.

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Zencefilin faydaları nelerdir?

Zencefil faydalı bir bitki türüdür. Zencefil bitkisi demir ve C vitamini bakımından çok zengindir. Bundan dolayı gribal enfeksiyonlara da çok iyi geliyor. Zencefilin faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Astımlı hastaların alerjilerini azaltır.
  • Adet sancısını dindirir.
  • Hazımsızlığı giderir.
  • Kanserle savaşır.
  • Araç ya da denizde yolculuk yaparken bulantı tutuyorsa onları önler.
  • Kemoterapi sonrasında meydana gelen mide bulantısını giderir.
  • Kandaki yağları azaltır.
  • İnsülin miktarını artırır.
  • Şeker hastalarının kan basıncını düşürür.
  • Demans, Alzheimer gibi hastalarda oluşabilecek beyin hasarlarını engeller.
  • Enfeksiyonlara karşı savaşır.

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