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Zenfone 5Z Android Pie güncellemesi geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.11.2018 09:42 | Son Güncelleme

Üst segmentteki en uygun fiyatlı modellerden biri olan Asus Zenfone 5Z yakında Android Pie güncellemesini alacak. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Zenfone 5Z Android Pie güncellemesi geliyor

Asus’un bu yılın ilk yarısında satışa sunduğu Zenfone 5Z, Snapdragon 845 yonga setine sahip en uygun modellerden biriydi. Hali hazırda ülkemizde de 2600TL civarında fiyatlardan satılmakta olan 5Z, kutudan ilk çıktığında ZenUI 5.0 destekli Android Oreo ile çalışıyor.

Asus geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada Zenfone 5Z modeli için Android Pie güncellemesinin yakında yayınlanacağını açıkladı. Tayvanlı üretici tarafından verilen bilgiye göre, Android Pie güncellemesi 2019 Ocak ayında global ölçekteki tüm 5Z modelleri için yayınlanmış olacak. Güncellemenin tüm cihazlara ulaşması ise bir hafta sürecek.

Öte yandan hala Android Pie kullanım oranının yüzde 1’in altında olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Bazı üreticilerin üst segment modellerini bile Android Pie’a güncelleme konusunda yavaş davrandığını söyleyebiliriz.

Google, en son Android sürümünün kararlı versiyonunu yayınlayalı yaklaşık olarak 4 ay oldu. Bu 4 aylık süreçte, Sony, HMD Global ve Xiaomi gibi firmalar pek çok modelini Android Pie’ya yükseltti. Fakat Samsung gibi dünyanın en çok telefon satan şirketi konumunda bulunan bir isim, henüz hiç bir modelini Android Pie’a yükseltmiş değil.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. 23 Kasım’da gerçekleşecek olan Black Friday indirimleriyle dilediğiniz cep telefonlarını çok daha ucuza satın alabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
ZenFone 5z Android Pie teknoloji

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