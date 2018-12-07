Zenfone Max (M2) ortaya çıktı

Android telefon pazarında uzun bir süredir sessizliğini koruyan Asus, bugün yeni telefonu ile karşımıza çıktı. Zenfone Max M2 olarak isimlendirilen bu model, donanımı ile orta segment Android kullanıcılarına hitap ediyor. Peki, Zenfone Max M2’nin özellikleri neler? Hangi işlemciden gücünü alıyor?

Zenfone Max (M2) özellikleri!

Asus Zenfone Max M2 modeli 6.3 inç büyüklüğünde 1520 x 720 çözünürlüğünde 19:9 oranında çentikli ekran tasarımı ile geliyor. Telefonun kalbinde ise Qualcomm’un Snapdragon 632 yonga seti ve 3 GB RAM yer alıyor.

Bize göre bu telefonun en büyük eksikliği rakipleri aynı segmentte 4 GB RAM tercih ederken Zenfone Max M2’nin tercihini 3 GB’tan yana kullanmış olması.

Telefonda microSD kart desteği ile arttırılabilen 32 GB dahili depolama birimi bulunuyor. Snapdragon 632’nin nimetlerini sonuna kadar değerlendiren Zenfone Max M2, 8 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera kurulumu ile geliyor. Telefonun ön bölümünde ise 13 Megapiksellik Selfie kamerası yer alıyor.

Gücünü 4.000 mAh kapasiteli bataryadan alan Asus Zenfone Max M2, yaklaşık olarak 200 dolar gibi oldukça makul bir fiyat etiketine sahip olacak. Bakalım Zenfone Max M2 segmentinde sivrilebilecek mi?

PlayStation Classic inceleme

