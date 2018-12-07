HABER

Zenfone Max (M2) ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.12.2018 09:08 | Son Güncelleme

Asus’un merakla beklenen telefonu Zenfone Max (M2) bugün resmiyet kazandı. Orta segmente hitap edecek olan Zenfone Max (M2) özellikleri ile Android tutkunlarını sevindirecek gibi görünüyor. İşte Zenfone Max (M2) özellikleri.

Zenfone Max (M2) ortaya çıktı

Android telefon pazarında uzun bir süredir sessizliğini koruyan Asus, bugün yeni telefonu ile karşımıza çıktı. Zenfone Max M2 olarak isimlendirilen bu model, donanımı ile orta segment Android kullanıcılarına hitap ediyor. Peki, Zenfone Max M2’nin özellikleri neler? Hangi işlemciden gücünü alıyor?

Zenfone Max (M2) özellikleri!

Asus Zenfone Max M2 modeli 6.3 inç büyüklüğünde 1520 x 720 çözünürlüğünde 19:9 oranında çentikli ekran tasarımı ile geliyor. Telefonun kalbinde ise Qualcomm’un Snapdragon 632 yonga seti ve 3 GB RAM yer alıyor.

Bize göre bu telefonun en büyük eksikliği rakipleri aynı segmentte 4 GB RAM tercih ederken Zenfone Max M2’nin tercihini 3 GB’tan yana kullanmış olması.

Telefonda microSD kart desteği ile arttırılabilen 32 GB dahili depolama birimi bulunuyor. Snapdragon 632’nin nimetlerini sonuna kadar değerlendiren Zenfone Max M2, 8 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera kurulumu ile geliyor. Telefonun ön bölümünde ise 13 Megapiksellik Selfie kamerası yer alıyor.

Gücünü 4.000 mAh kapasiteli bataryadan alan Asus Zenfone Max M2, yaklaşık olarak 200 dolar gibi oldukça makul bir fiyat etiketine sahip olacak. Bakalım Zenfone Max M2 segmentinde sivrilebilecek mi?

PlayStation Classic inceleme

PARTNERHexen Hegemony sizi cadıların savaşına davet ediyor!Hexen Hegemony sizi cadıların savaşına davet ediyor!
iPhone’da fitness uygulamalarına dikkat!iPhone’da fitness uygulamalarına dikkat!
Fortnite 7.00 güncellemesi ile gelen yeniliklerFortnite 7.00 güncellemesi ile gelen yenilikler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asus akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

Ukrayna'da orduya 'uyarı yapmadan ateş açın' talimatı!

Ukrayna'da orduya 'uyarı yapmadan ateş açın' talimatı!

İğrenç olay! Hamile keçiye tecavüz etti

İğrenç olay! Hamile keçiye tecavüz etti

İlginizi Çekebilir

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

iPhone X fiyatı dip yaptı!

iPhone X fiyatı dip yaptı!

iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!

Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!

3 bin 500 TL'nin altında en iyi akıllı telefonlar

3 bin 500 TL'nin altında en iyi akıllı telefonlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Artık o telefonlarda WhatsApp kullanılamayacak!

Artık o telefonlarda WhatsApp kullanılamayacak!

Xperia XZ4 özellikleri netleşti

Xperia XZ4 özellikleri netleşti

Apple’dan Türk öğrenciye teşekkür!

Apple’dan Türk öğrenciye teşekkür!

macOS 10.14.2 Mojave güncellemesini alan modeller

Apple Mojave güncellemesini alan modeller

iPhone’da fitness uygulamalarına dikkat!

iPhone’da fitness uygulamalarına dikkat!

Fortnite 7.00 güncellemesi ile gelen yenilikler

Fortnite 7.00 güncellemesi ile gelen yenilikler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.