Zenfone Max Pro (M2) özellikleri nasıl olacak?

Android telefon pazarında bir dönem üst segmente odaklanarak büyük beğeni toplayan Asus, son dönemde üst segmentten çok orta segmente önem vermeye başlamıştı. Zenfone 5 ile çentik furyasına katılan Asus, şimdi de karşımıza Zenfone Max Pro (M2) ile çıkmayı planlıyor.

6.0 inç büyüklüğünde 1080 x 2280 çözünürlüğünde çentikli bir ekran ile gelecek olan Zenfone Max Pro M2 modeli orta segmente hitap edecek. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 660 yonga seti ve 4 GB RAM‘den alacak olan Zenfone Max Pro, kamera konusunda dikkat çekecek.

Telefonun arkasında çift kamera kurulumu yer alacak. Bu noktada iki tahmin bulunuyor. Bunlardan ilki 12 Megapiksel + 5 Megapiksel bir kurulumken, diğer ise 16 Megapiksel + 5 Megapiksellik bir kurulum. Burada Asus’un tercihini hangisinden yana kullanacağı bilinmiyor.

5.000 mAh gibi oldukça yüksek kapasiteli batarya ile gelecek olan telefon, kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkacak. 11 Aralık 2018 tarihinde ilan edilmesi beklenen bu modelin ülkemizde satılıp satılmayacağı henüz bilinmiyor.

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