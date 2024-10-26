Zengin ailelere sınavsız üniversite yalanı! 700 bin dolar dolandırdılar, kazanamayanlara da 'kontenjanı' bahane ettiler

Türkiye'deki üniversitelere sınavsız yerleştirme ya da yatay geçiş yaptıracakları vaadiyle İran'dan İstanbul'a getirdikleri kişileri yaklaşık 700 bin dolar dolandıran 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Beylikdüzü'nde kurdukları danışmanlık şirketini bir yurt haline getirdikleri dolandıracakları kişileri burada ağırladıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TIP, MÜHENDİSLİK...

İstanbul'da İran uyruklu bazı kişiler, Türkiye'de üniversiteye kaydolacakları vaadiyle dolandırıldıkları iddiasıyla emniyete başvurdu. Mağdurların şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada, şüphelilerin, Türkiye'de bulunan önemli üniversitelerin Tıp, Mühendislik gibi bölümlerine sınavsız yerleştirileceği ya da yatay geçiş yaptırabileceği vaadiyle kandırıldıkları belirlendi.

"BU SENE KONTENJANLAR DOLMUŞ"

Şüphelilerin, İran'da zengin ailelerle irtibata geçtikten sonra öğrenci ve ailelerini Türkiye'ye getirdikleri, yurt haline getirdikleri evlerde ağırladıkları öğrenildi. Şüphelilerin öğrencileri normal sınava soktukları, internet üzerinden sınav sonuçlarını sorgulayacakları şifreleri alarak, eğer öğrenci kazandıysa sanki kendileri yapmış gibi para aldıkları öğrenildi. Öğrencinin sınavları kazanamaması durumumda ise "Bu sene kontenjanlar dolmuş. İnşallah seneye yapacağız" diyerek yine bir miktar ücret alıp geri gönderdikleri belirlendi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Büyükçekmece, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan izinle yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin 13'ünün İranlı, ikisinin Türk olduğu belirlendi. Yaklaşık 700 bin dolarlık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekenin 6 üyesinin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, Türkiye'de bulunan 9 şüphelinin yakalanması için operasyon yapıldı. İstanbul ve Ankara'da tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

7'Sİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)