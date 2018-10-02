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Zengin eğlencesi can alıyordu! Evde beslediği puma kaçtı, tam 8 dakika boyunca...

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2018 13:39 | Son Güncelleme

Rusya'da zenginlerin yaşadığı bölgede bir evde beslenilen puma yaşadığı evden kaçınca korku dolu anlar yaşandı.

Evine en yakındaki yerleşim alanına giden puma, bir evin bahçesine girdi. Sornasında bakın neler yaşandı...

Evcil hayvan yerine puma besleyince...

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Rusya'da izleyenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı.
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Kameraların kaydettiği olay tam 8 dakika sürdü.
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daha çok zengin ve ünlü isimlerin yaşadığı Fryaz'dan kaçan puma, Kozino köyünde bir evin bahçesine girdi.
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Bir Rus oligarkın evinde beslediği erkek puma bahçedeki köpeklere saldırdı.
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Olanlardan habersiz evinde oturan köpeklerin sahibi Alexey Mirankov, bahçeden gelen sesler üzerine olay yerine koştu.
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Pumanın köpeklerine saldırdığını gören adam hemen eve girip 5 yaşındaki kızını kontrol etti.
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Kızının durumunun iyi olduğunu görünce ise telefona sarılarak polise haber verdi.
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Puma yetkililer tarafından yatıştırıcı ilaçla vuruldu.
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Pumanın saldırısına rağmen köpeklerin ikisi de hayatta kalmayı başardı.
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Anahtar Kelimeler:
PUMA Rusya

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