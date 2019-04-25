Zengin fenomenden olay yaratan parti

Çılgın partileriyle gündem yaratmayı başaran Dan Bilzerian'ı bu denli dikkat çekici kılan detay güzel kızlar değil bakın ne oldu...

38 yaşındaki Instagram fenomeni Dan Bilzerian'ın paylaştığı bir video sosyal medyada olay oldu.

Los Angeles'taki evinde parti düzenleyen Bilzerian, bahçesindeki boz ayıyı beslerken paylaştığı bu görüntü ile tartışmalara sebep oldu.

Bilzerian 15 milyon görüntülenme alan video ile ilgili açıklama yaptı.