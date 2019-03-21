İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkede insanlarımızı birbirinden ayırarak bizi terbiye etmeye kalktılar. Zengin, güçlü, büyük Türkiye istemediler. Yıllardan beri 50 gramlık oy pusulanızla mücadele ediyorsunuz." dedi. Soylu, Fethiye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, bu ülkede başbakanın asıldığını, bakanların idam edildiğini söyledi. Türkiye’de her on yılda bir darbe yapıldığını belirten Soylu, "1961, 1971, 28 Şubat, 27 Nisan, ardından o hain Amerikan uşağı ve Pensilvanya’da bulunan şarlatanın gerçekleştirmek istediği 15 Temmuz darbesi. Neler yapıldı bu ülkede? Bu ülkede ekonomik saldırılar, bu güzel vatanda yüzde 8 binlik gecelik faizle birliğimize, kardeşliğimize, beraberliğimize, kutsallarımıza, değerlerimize, inançlarımıza bu ülkede töremize, köklerimize, kökenlerimize saldırılar yapıldı. O yıllardan beri hiç durmadılar. İnsanımızı hastanede bilerek mağdur ettiler." diye konuştu. "Eski Türkiye’de doktorun yüzünü görmek bile mucizeydi. Akşamdan itibaren herkes kuyruğa girerdi. Polis arabalarının mazotu, benzini yoktu. İnsanlar ilaç kuyruklarında kalp krizi geçiriyordu." diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Yetmedi bu ülkeyi terörle, anarşiyle terbiye ettiler. Yetmedi bu ülkeyi Türk-Kürt, Alevi-Sünni, sağcı-solcu, başı açık- başı kapalı, laik-dindar… Bu ülkede insanlarımızı birbirinden ayırarak bizi terbiye etmeye kalktılar. Zengin, güçlü, büyük Türkiye istemediler. Yıllardan beni 50 gramlık oy pusulanızla mücadele ediyorsunuz. Ülkeme saldırı yapanlara karşı, bizi küçümsediler. Bu ülkeyi hakir gördüler. ‘Siz köylüsünüz’ dediler. ‘Bu ülkeyi yönetemezsiniz’ dediler. Sevgili Fethiyeliler dünyaya, bize güvenmeyene bir mesaj verdiniz. Biz milletiz, bugün iktidarız hem de muktediriz dediniz." Cumhur İttifakı'nın milletle arasını açmak için birçok senaryo ortaya atıldığını anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Amerika döviz operasyonları yaptı. Bunu hep beraber seyrettik. Yetmedi Irak’ın kuzeyinde bir devlet kurmak istediler. Referandum yaptılar, Amerika tahrik etti. Kim engelledi biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan engelledi. Afrin’de de bir terör merkezi oluşturacaklardı. Arada bir koridor, o koridorla da bizim Doğu ve Güneydoğu ve güneyimizde Orta Doğu'muzla bağımızı koparacak bizim ticaret yollarımızı, gönül coğrafyamızı, bizim siyasi yollarımızı, ekonomik yollarımızı, tarihi yollarımızı bizden ayıracaklardı. Türkiye’yi kimseyle irtibat kuramayacak bir ülke haline getireceklerdi. Hiç yakamızdan düşmediler. Amerika bize ‘Afrin’e girerseniz karışmayız’ dedi. Ne oldu? Çatır çatır girdik mi Afrin’e? PKK’yı oradan kazıdık mı? Şimdi Irak’ın kuzeyinde devlet kurabildiler mi? Peki şimdi söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan gelecek nesillere bir mesaj bıraktı. Dedi ki ‘Ey dünya, ey Türkiye'nin gelecek nesilleri, size bir not bırakıyorum. Bu coğrafyada biz karar vermedikçe kimseye oyun kurdurtmayız."